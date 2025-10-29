Aktualizacja: 29.10.2025 20:47 Publikacja: 29.10.2025 20:30
Foto: PAP/Tomasz Gzell
„No i zrobiło się nostalgicznie... Dziś nocuję w Nowym Domu Poselskim, który nowy wcale nie jest :)” – napisał przed rokiem w serwisie X były poseł i były europoseł PO Krzysztof Lisek. Załączył zdjęcia z hotelu sejmowego, przedstawiające łazienkę i pokój urządzone w brązach i wyposażone w wysłużone sprzęty.
„Lata Gierka pamięta” – napisał mu jeden z internautów. „Wczesnego Gierka” – odpowiedział Lisek, co nie do końca jest zgodne z prawdą, bo w rzeczywistości hotel sejmowy został oddany do użytku w 1989 r. Nie zmienia to jednak faktu, że w zgodnej opinii parlamentarzystów jego wystrój nie przystaje do nowoczesności. A to się ma wkrótce zmienić. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, ustępujący marszałek Szymon Hołownia z Polski 2050 zatwierdził siedmioletni plan remontu pokoi w hotelu sejmowym.
Szczegóły ujawnili podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych wiceszef Kancelarii Sejmu Michał Deskur oraz wicedyrektor Biura Administracyjnego Krzysztof Płudowski. – Ten plan remontowy nazywamy siedmioletnim dlatego, że zakładamy, iż w okresie siedmiu lat jesteśmy w stanie wyremontować wszystkie pokoje, które mają charakter pokoi hotelowych. Z myślą o komforcie posłów, jak również senatorów, bo przypominam, że Dom Poselski jest wykorzystywany przez posłów, ale także senatorów – mówił Deskur.
– Siedmioletni remont hotelu będzie polegał na corocznym, cyklicznym remoncie ok. 40 pomieszczeń wytypowanych w taki sposób, aby można było prowadzić prace bez przeszkadzania pozostałym mieszkańcom – wyjaśniał Płudowski.
Jakie konkretnie prace zaplanowano? Na to pytanie nie odpowiedziało nam Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, w planach jest pomalowanie ścian, wymiana wykładzin, lamp i zużytych mebli, które mają już niemal 40 lat. Na wykonanie tych ostatnich ma zostać rozpisany przetarg. Meble będą sukcesywnie dostarczane do hotelu w miarę postępów remontowych.
Czytaj więcej
Najważniejsi urzędnicy rządowi dołączą do listy polityków, którzy mają zapewnione mieszkania na k...
Remont ma nie obejmować łazienek, co oznacza, że pozostaną one w różnym standardzie – bo w kilkudziesięciu z nich już wcześniej zlikwidowano wanny, instalując prysznice. Ile to wszystko będzie kosztować? Jak się dowiedzieliśmy, kosztorys będzie znany po rozpoczęciu prac remontowych, jednak nie powinien on znacząco wpłynąć na budżet Kancelarii Sejmu.
Plan siedmioletni przewiduje, że podczas remontu poszczególnych pokoi konieczne będzie przenoszenie niektórych parlamentarzystów. Jednak i tak, przynajmniej teoretycznie, powinni być zadowoleni. Krzysztof Lisek nie jest jedynym, który narzekał na standard Domu Poselskiego, a podobne wpisy pojawiają się regularnie w mediach społecznościowych.
„Mam jakieś poczucie cofania się w czasie” – napisała w 2015 r. ówczesna posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, publikując zdjęcie swojego pokoju, na którym widać brązową meblościankę z samotnie stojącym żelazkiem.
„To JEST skansen! I ma to swój specyficzny urok” – relacjonował w 2017 r. Paweł Kukiz, wrzucając do sieci fotografię, na której widać m.in. archaiczny dywan i narzucony na łóżko koc z napisem „Dom Poselski”.
– Tak wygląda pokój w hotelu poselskim. Tak obiektywnie... Od czasu Gierka niewiele się tu zmieniło – powiedziała z kolei w 2023 r. posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom w nagraniu, w którym relacjonowała swoje „pierwsze wrażenia z Wiejskiej”.
Po remoncie takich narzekań będzie pewnie mniej. Problem w tym, że jeszcze niedawno się wydawało, iż remont hotelu nie ograniczy się do liftingu. Od kilkunastu lat dyskutowane są bowiem plany zburzenia budynku i zbudowania na jego miejscu nowego.
Np. za pierwszych rządów PO ówczesny marszałek Bronisław Komorowski proponował, by z hotelu wyprowadzić posłów, a obiekt przerobić na ich biura. Zaś za rządów PiS, a konkretnie w 2018 r., podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych ówczesna szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska zaskoczyła posłów, mówiąc, że „brane są pod uwagę dwa warianty dotyczące Domu Poselskiego”.
Wyjaśniła, że jednym jest wyburzenie budynku i zbudowanie go na nowo. Miałoby to trwać ok. pięciu lat i kosztować 215 mln zł. Drugi wariant to gruntowny remont, który trwałby do czterech lat i kosztował 189 mln zł.
W 2019 r. pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że do budżetu Kancelarii Sejmu wpisano 400 tys. zł na „koncepcję architektoniczną Domu Poselskiego”, co sugerowałoby przygotowania do rozbiórki. I rzeczywiście, w 2021 r. Agnieszka Kaczmarska ogłosiła posłom, że Dom Poselski będzie zburzony i postawiony na nowo. – Planowany budynek będzie nowoczesny, energooszczędny, radykalnie poprawi standard zakwaterowania i pracy parlamentarzystów – reklamowała. Zapowiadała, że pokoje będą miały standard hotelu trzygwiazdkowego, a planowany termin oddania hotelu to 2028 r.
Czytaj więcej
Hotel, w którym nocują parlamentarzyści, ma zostać zburzony i zbudowany na nowo.
Problem w tym, że kierownictwo kancelarii z PiS – wbrew zapowiedziom – nie uruchomiło konkursu architektonicznego na nowy hotel. Zaś po zmianie władzy plany porzucił nowy marszałek Szymon Hołownia. – Nie planujemy uruchomienia inwestycji, która miałaby na celu całkowite wyburzenie Domu Poselskiego i postawienie na jego miejscu czegoś nowego – powiedział w 2024 r. szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki. Dodał, że priorytetem jest remont budynku K, przylegającego do sali plenarnej.
Zdaniem części posłów, z którymi rozmawialiśmy, Hołownia, który nigdy nie mieszkał w hotelu sejmowym, po prostu go „nie czuje”, a budynek kojarzy mu się głównie z imprezami i ekscesami w restauracji sejmowej. Niektóre z nich opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Np. tę z dnia zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, gdy doszło do spięcia między śpiewającymi głośno piosenki politykami PiS a parlamentarzystami KO. – W kierunku naszym i marszałka Grodzkiego padały wulgaryzmy, mówiąc wprost: kazano nam „wyp...”. Wszystkie senatorki, będące świadkami tego zdarzenia, były po prostu przerażone – mówiła nam senatorka KO Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.
Czytaj więcej
W hotelu poselskim doszło do kolejnej awantury, zakończonej interwencją Straży Marszałkowskiej i...
Niedługo po naszym artykule minister rolnictwa z PSL Stefan Krajewski wyznał w Radiu ZET, że zdecydował się po sześciu latach wyprowadzić z hotelu sejmowego i zamieszkać w wynajętym mieszkaniu. – W ostatnim czasie pojawili się patoposłowie. Tak to trzeba nazwać – powiedział.
Mimo to Dom Poselski, który dzięki sieci podziemnych korytarzy umożliwia dostęp do sali obrad plenarnych nawet w kapciach, jest wciąż chętnie wybierany przez polityków. Obecnie jest w nim zakwaterowanych 180 posłów i 51 senatorów. Pozostałym przysługuje ryczałt w wysokości 4,5 tys. zł na wynajem mieszkania w Warszawie.
Czy odświeżenie pokoi to dobry pomysł? Posłowie znający kulisy funkcjonowania Kancelarii Sejmu mają wątpliwości. – To pudrowanie trupa – mówi bez ogródek Kazimierz Smoliński z PiS, były wieloletni szef Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. – Wypracowaliśmy konsensus polityczny przewidujący zburzenie obiektu i budowę nowego, większego, w którym pokoje miałyby dodatkową przestrzeń biurową, bo obecne mają standard akademika, bez zaplecza kuchennego. Stworzyłoby to lepsze warunki dla posłów, a przy okazji dzięki podziemnemu parkingowi rozwiązałoby problem z parkowaniem w Sejmie. Szkoda, że nie udało się tego zrealizować – mówi.
Kazimierz Smoliński z PiS, były wieloletni szef Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych
– Co parę lat malować trzeba, jednak planowane prace nie rozwiążą wielu problemów. Drzwi do pokoi nie spełniają współczesnych standardów, w budynku są też bardzo nieszczelne okna, były nawet doniesienia o przypadkach wypadnięcia niektórych z nich – mówi Tomasz Głogowski z KO, wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. – Pojawia się więc pytanie, czy bardziej gruntowny remont nie byłby wskazany choćby z uwagi na koszty ocieplenia. Być może zada je sobie następca marszałka Szymona Hołowni – dodaje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„No i zrobiło się nostalgicznie... Dziś nocuję w Nowym Domu Poselskim, który nowy wcale nie jest :)” – napisał przed rokiem w serwisie X były poseł i były europoseł PO Krzysztof Lisek. Załączył zdjęcia z hotelu sejmowego, przedstawiające łazienkę i pokój urządzone w brązach i wyposażone w wysłużone sprzęty.
„Lata Gierka pamięta” – napisał mu jeden z internautów. „Wczesnego Gierka” – odpowiedział Lisek, co nie do końca jest zgodne z prawdą, bo w rzeczywistości hotel sejmowy został oddany do użytku w 1989 r. Nie zmienia to jednak faktu, że w zgodnej opinii parlamentarzystów jego wystrój nie przystaje do nowoczesności. A to się ma wkrótce zmienić. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, ustępujący marszałek Szymon Hołownia z Polski 2050 zatwierdził siedmioletni plan remontu pokoi w hotelu sejmowym.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Większość ankietowanych w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” chce, by wójtowie i włodarze miast nie mogli rządz...
Seria kontroli poselskich, konferencji prasowych i przesłanie o tym, że rząd Donalda Tuska nie chce budowy CPK –...
Wizja uczestnictwa we władzy bardzo zbliża polityków, więc może być tak, że Konfederacja wejdzie do koalicji z P...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
– Czy naprawdę Polacy mają uwierzyć, że taka osoba pójdzie i będzie próbować wynieść ze sklepu patelnię i fartuc...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas