Hołownia wstrzymuje budowę nowego hotelu dla posłów

– Planowany budynek będzie nowoczesny, energooszczędny, radykalnie poprawi standard zakwaterowania i pracy parlamentarzystów – reklamowała w 2021 roku. Zapowiadała, że pokoje będą miały standard hotelu trzygwiazdkowego, a planowany termin oddania hotelu to 2028 rok. W czasie budowy w okresie około trzech lat posłowie musieliby wynająć mieszkania.

Ekipa Szymona Hołowni zamiast hotelu woli remontować tzw. budynek K

Plan wydawał się aktualny do końca rządów PiS, jednak później zaczęły się pojawiać sygnały o porzuceniu go przez ekipę Hołowni. Żadnych wydatków na budowę nowego hotelu nie przewidziano w projekcie budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok, zaś kropkę nad i postawił szef kancelarii Jacek Cichocki podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Wprost powiedział, że „nie planujemy uruchomienia inwestycji, która miałaby na celu całkowite wyburzenie Domu Poselskiego i postawienia na jego miejsca czegoś nowego”, a priorytetem jest obecnie remont budynku K, w którym mieszczą się m.in. komisje sejmowe i Biblioteka Sejmowa.

– To jest budynek, którym powinniśmy się zająć jak najszybciej – przekonywał. – Jeżeli zaczniemy remont w budynku K, będziemy potrzebowali pomieszczeń w Domu Poselskim, pomieszczeń do wykorzystania biurowego, bo nie możemy sobie pozwolić na to, by pracownicy nie mieli gdzie pracować – dodawał.

Inaczej powody odstąpienia od budowy widzi jeden z polityków, mający dużą wiedzę w tym temacie, proszący o zachowanie anonimowości. – Największe zainteresowanie hotelem sejmowym zawsze przejawiali marszałkowie-akademicy, czyli tacy, którzy sami mieszkali w tym akademiku. Tymczasem Hołownia dotąd nie był nawet posłem, więc hotel kojarzy mu się wyłącznie ze spacerem po dachu posła Dariusz Mateckiego z PiS czy alkoholową imprezą, podczas której śpiewano piosenkę o Grzegorzu Braunie – tłumaczy. – Poza tym obecnie mamy marszałków rotacyjnych, pełniących funkcję po dwa lata, co nie sprzyja długofalowym inwestycjom – dodaje.

Jego zdaniem za obecny stan rzeczy równie odpowiedzialne jest jednak byłe kierownictwo kancelarii z PiS, które – wbrew zapowiedziom – nie uruchomiło konkursu architektonicznego na nowy hotel.