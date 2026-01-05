Z tego artykułu się dowiesz: Jakimi sukcesami gospodarczymi w 2025 roku chwalił się premier Donald Tusk?

Jaki kraj, według MFW, Polska wyprzedzi w 2026 roku jeśli chodzi o dochód na mieszkańca?

Jak Polacy ocenili zmianę swojej sytuacji materialnej w 2025 roku?

We wrześniu 2025 roku Donald Tusk oświadczył, że Polska trafiła do „klubu bilionerów”. W ten sposób Tusk określił przekroczenie przez PKB Polski wartości biliona dolarów. Premier zwrócił przy tym uwagę, że do tego klubu należy jedynie 20 państw, co czyni z polskiej gospodarki 20 największą gospodarkę świata.

Które kraje należą do „klubu bilionerów” Krajem z największym PKB na świecie (ok. 30 mld dolarów) są USA. PKB Chin, drugiej największej gospodarki świata, to niespełna 19 mld dolarów. Do „klubu bilionerów” należą też Niemcy, Japonia, Indie, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada, Brazylia, Rosja, Meksyk, Australia, Hiszpania, Korea Południowa, Indonezja, Turcja, Arabia Saudyjska i Holandia.

W 2026 roku dochód na mieszkańca w Polsce ma być wyższy niż w Hiszpanii

W grudniu sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił, że podczas amerykańskiej prezydencji w G20 w 2026 r. Waszyngton zaprosi Polskę do udziału w szczycie 20 największych gospodarek świata. Nie oznacza to jednak jeszcze wejścia Polski na stałe do tej grupy, o co Warszawa się ubiega.

Na tym samym posiedzeniu rządu, na którym Tusk ogłosił przekroczenie przez polski PKB wartości biliona dolarów, premier mówił też o innej statystyce – rekordowym wzroście poziomu realnego dochodu rozporządzalnego per capita w Polsce. – To jest statystyka, komu rośnie najwięcej w portfelu, na głowę mieszkańca. Tzn. w jakim państwie ludziom przybywa i w jakim tempie pieniędzy w ich portfelu – tłumaczył. – W Polsce ten wzrost jest absolutnie rekordowy, bijemy na głowę wszystkich, i to jest okres od końca 2023 roku do końca I kwartału 2025 roku - dodał.