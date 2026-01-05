Aktualizacja: 05.01.2026 08:21 Publikacja: 05.01.2026 07:16
Polacy ocenili jak zmieniła się ich sytuacja materialna w 2025 roku
We wrześniu 2025 roku Donald Tusk oświadczył, że Polska trafiła do „klubu bilionerów”. W ten sposób Tusk określił przekroczenie przez PKB Polski wartości biliona dolarów. Premier zwrócił przy tym uwagę, że do tego klubu należy jedynie 20 państw, co czyni z polskiej gospodarki 20 największą gospodarkę świata.
Krajem z największym PKB na świecie (ok. 30 mld dolarów) są USA. PKB Chin, drugiej największej gospodarki świata, to niespełna 19 mld dolarów. Do „klubu bilionerów” należą też Niemcy, Japonia, Indie, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada, Brazylia, Rosja, Meksyk, Australia, Hiszpania, Korea Południowa, Indonezja, Turcja, Arabia Saudyjska i Holandia.
W grudniu sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił, że podczas amerykańskiej prezydencji w G20 w 2026 r. Waszyngton zaprosi Polskę do udziału w szczycie 20 największych gospodarek świata. Nie oznacza to jednak jeszcze wejścia Polski na stałe do tej grupy, o co Warszawa się ubiega.
Na tym samym posiedzeniu rządu, na którym Tusk ogłosił przekroczenie przez polski PKB wartości biliona dolarów, premier mówił też o innej statystyce – rekordowym wzroście poziomu realnego dochodu rozporządzalnego per capita w Polsce. – To jest statystyka, komu rośnie najwięcej w portfelu, na głowę mieszkańca. Tzn. w jakim państwie ludziom przybywa i w jakim tempie pieniędzy w ich portfelu – tłumaczył. – W Polsce ten wzrost jest absolutnie rekordowy, bijemy na głowę wszystkich, i to jest okres od końca 2023 roku do końca I kwartału 2025 roku - dodał.
MFW szacuje – o czym pisał na łamach rp.pl Jędrzej Bielecki – że w 2026 roku dochód na mieszkańca uwzględniający realną siłę nabywczą walut narodowych (PPP) będzie w Polsce wyższy niż w Hiszpanii (58,56 tys. dol. w Polsce wobec 58,35 tys. dol. w Hiszpanii).
W 2025 roku Polska zdołała też opanować inflację, która spadła do poziomu celu inflacyjnego NBP – z wstępnego szacunku GUS dotyczącego poziomu inflacji w grudniu wynika, że w ostatnim miesiącu 2025 roku poziom inflacji liczonej rok do roku obniżył się do poziomu 2,4 proc..
Rozwojowi gospodarczemu Polski towarzyszy jednak poważny wzrost zadłużenia, m.in. w związku z wysokimi wydatkami na zbrojenia. W 2025 roku deficyt budżetowy ma wynieść 6,9 proc. PKB, w 2026 roku – 6,5 proc.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy o ich odczucia dotyczące stanu domowych finansów w 2025 roku, by sprawdzić, czy te pozytywne dane dotyczące rozwoju gospodarki przekładają się na sytuację domowych budżetów.
18,4 proc. respondentów stwierdziło, że w 2025 roku sytuacja materialna ich i ich rodziny poprawiła się.
49,4 proc. badanych jest zdania, że sytuacja materialna ich i ich rodziny nie zmieniła się.
Z kolei 25,8 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja materialna ich i ich rodziny pogorszyła się.
6,4 proc. uczestników badania nie potrafiło ocenić, jak zmieniła się ich sytuacja materialna.
– Zmian dotyczących sytuacji materialnej nie zauważył częściej niż co drugi mężczyzna (52 proc.) i mniej niż połowa kobiet (47 proc.). Odsetek respondentów, których sytuacja materialna w roku 2025 nie zmieniła się znacząco wzrasta wraz z wiekiem (40 proc. – najmłodsi, 54 proc. – najstarsi). Takie zdanie wyraża ponad połowa badanych z wyższym wykształceniem (53 proc.). Podobne odczucia towarzyszą niemal sześciu na dziesięciu osobom (58 proc.), których dochód mieści się w granicach 5001-7000 zł netto i zbliżonemu odsetkowi (60 proc.) badanych z miast o wielkości od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30-31 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
