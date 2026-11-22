Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że na skutek rosyjskiego ataku dronowego zawaliła się część czteropiętrowego budynku mieszkalnego w miejscowości Dymer w obwodzie kijowskim. Od rana na miejscu zdarzenia prowadzona jest akcja poszukiwawczo-ratownicza.

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„Dziękuję służbom ratunkowym za szybką reakcję – dziewięć osób zostało już ewakuowanych, a pożar został opanowany” – oświadczył Zełenski.

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Atak Rosji w obwodzie kijowskim. Pod gruzami bloku w Dymerze mogą być ludzie

Ukraiński prezydent przekazał po godz. 9, że pod gruzami mogą być ludzie. „Nieznany jest los 14 osób” – zaznaczył, zapewniając, że na miejscu pracują wszelkie niezbędne służby.

Najnowsze informacje na temat sprawy przekazał w rozmowie z Suspilne szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej, Tymur Tkaczenko. – Obecnie trwają działania poszukiwawczo-ratunkowe. Głównym celem jest odnalezienie ludzi. Według wstępnych danych, pod gruzami może przebywać do 15 osób. Do tej pory z budynku ewakuowano 11 osób. Wszystkim udzielana jest niezbędna pomoc. Niektóre osoby wymagają przeniesienia w inne miejsce – władze lokalne już się tym zajęły i zapewniły odpowiednie zakwaterowanie – relacjonował, dodając, że wsparcia na miejscu udzielają także psychologowie.

Jak podały ukraińskie media, w Dymerze pracują zespoły Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), policji, a także przedstawiciele władz lokalnych, rejonowych i obwodowych.

Wołodymyr Zełenski podsumowuje ostatnie ataki Rosji

Wołodymyr Zełenski poinformował też w mediach społecznościowych, że rosyjskie bomby spadły na budynki mieszkalne w Zaporożu, raniąc dziecko. Polityk podał, że w tym tygodniu rosyjskie ataki odnotowano na terenie 20 obwodów Ukrainy.

Ratownicy szukają ocalałych pod gruzami bloku w miejcowości Dymer w obwodzie kijowskim Foto: REUTERS/Thomas Peter

„Rosja wystrzeliła ok. 2700 dronów, prawie 1460 bomb lotniczych i 165 pocisków rakietowych różnego typu” – napisał. Dodał, że Rosjanie użyli znacznej liczby pocisków balistycznych, w tym wyprodukowanych w Korei Południowej. Według niego Rosjanie pomagają Pjongjangowi poprawić celność tej broni.

„W tym kontekście szczególnie trudno zrozumieć opóźnienia w dostarczaniu Ukrainie rakiet przechwytujących pociski balistyczne. Musimy wzmocnić naszą obronę. Bardzo ważne jest, aby Ameryka wyraziła zgodę na przekazanie pocisków do systemów Patriot, za które nasi partnerzy już zapłacili w ramach programu PURL” – napisał, apelując także o wspieranie uruchomionego w sierpniu 2025 r. mechanizmu PURL (ang. Prioritised Ukraine Requirements List), w ramach którego państwa NATO finansują zakup broni i amunicji z zapasów USA, a następnie przekazują sprzęt Ukrainie.

Kilka dni temu Wołodymyr Zełenski zaproponował, by sojusznicy Ukrainy przekazali jej swoje pociski przechwytujące do systemów Patriot oraz IRIS-T w zamian za pociski, które Ukraina zamówiła, ale które jeszcze nie zostały wyprodukowane.

Pod koniec października prezydent Ukrainy stwierdził, że Kijów blisko miesiąc czeka na podpis sekretarza obrony Pete'a Hegsetha w sprawie dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej.