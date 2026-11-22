W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Marka Kozubala, który ukazał się na rp.pl 18 listopada

Według naszych rozmówców służby rosyjskie planowały na przełomie października i listopada operację dywersyjną na terenie Polski blisko granicy z obwodem królewieckim, połączoną z możliwym przekroczeniem granicy i symulowanym atakiem na obiekt znajdujący się także w Federacji Rosyjskiej. Operacja mogłaby zostać zrealizowana pod obcą flagą, aby odpowiedzialnością obciążyć Kijów.