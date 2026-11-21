Trzy obiekty latające spadły w piątek w miejscowościach: Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Rudnik (pow. niżański, woj. podkarpackie), Mołodycz (pow. jarosławski, woj. podkarpackie).

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Sikorski zapowiada rozmowy w Brukseli. Rząd czeka na „twarde fakty”

Sikorski pytany przez dziennikarzy o tę kwestię podkreślił, że obecnie rząd czeka na „potwierdzenie twardych faktów”.

– Oczywiście będziemy komunikować nasze ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej [...] To, że sprawa będzie omawiana też w Brukseli, zarówno w kręgach wojskowych, jak i politycznych, to rzecz oczywista - powiedział szef MSZ.

Trzy obiekty spadły w Polsce. Gdzie znaleziono szczątki?

W Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem służby specjalistyczne w piątek zakończyły sprawdzanie miejsc pod kątem zagrożeń radiologicznych, chemicznych i obecności materiałów wybuchowych.

W piątek w miejscowości Nowy Lipowiec obiekt latający spadł na pole przy lesie i zapalił się. Słyszany był też wybuch. W rejonie Rudnika nad Sanem w piątek rano w lesie znalezione zostały resztki nieznanego obiektu. Natomiast trzeci obiekt latający spadł na niezabudowanym terenie w Mołodyczu, ok. 280 m od domku letniskowego, w którym nikogo nie było.

Dwie rosyjskie rakiety i dron? Szef MON przedstawił ustalenia

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że w trakcie nocnych nalotów Rosji na Ukrainę w polską przestrzeń wtargnęły najprawdopodobniej dwie rosyjskie rakiety i jeden dron. W Nowym Lipowcu najprawdopodobniej spadła rakieta Ch-101. Także szczątki znalezione w Rudniku nad Sanem to może być rakieta, natomiast w Mołodyczu mógł spaść dron odrzutowy.

Nikt nie został poszkodowany.