W piątek nad ranem, podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, do Polski wleciały trzy rosyjskie obiekty. Spadły one w Nowym Lipowcu oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu.

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Do sprawy w rozmowie z TVP Info odniósł się gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM.

Dlaczego nie zestrzelono rosyjskiego obiektu? Gen. Polko wskazuje możliwy powód

– Przestrzeń powietrzna była zamknięta. Pilot miał zgodę na zniszczenie tego środka napadu powietrznego, ale ostatecznie nie podjął takiej decyzji – powiedział gen. Polko na antenie TVP Info.

Jak ocenił wojskowy, pilot „pewnie obawiał się o to, że w warunkach ograniczonej widoczności, jego rakieta może ukierunkować się na cel niebojowy, tylko cywilny”. – Miał obawy. Nie wiem, co mu w głowie siedziało. Okazaliśmy się nieskuteczni, z różnych względów, które pewnie teraz w wojsku są analizowane – zaznaczył były dowódca GROM-u.

Gen. Polko o manewrach pod Nową Dębą. „Doskonała lekcja na przyszłość”

Gen. Polko zauważył także, że moment naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zgrał się z trwającymi pod Nową Dębą manewrami Koalicji Chętnych.

– Pytanie, z czym ta Koalicja Chętnych przyjechała? Dla nich to wymarzona okazja szkolić się w realnych warunkach bojowych – powiedział wojskowy. – Szkolić się tak, jak będziesz walczył. Jeżeli oni przyjechali na wycieczkę do Polski, na grzyby, no to…rozumiem. Jeżeli jednak przyjechali budować Koalicję Chętnych, no to z pewnością będzie to dla nich doskonała lekcja na przyszłość – podkreślił generał w TVP Info,

Trzy rosyjskie obiekty spadły w Polsce. Co wiadomo o incydencie?

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w piątek nad ranem, podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Według ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza były to dwie rakiety i najprawdopodobniej dron z napędem odrzutowym. Obiekty spadły w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu na Podkarpaciu. Według dostępnych informacji nikt nie ucierpiał.

Premier Donald Tusk ocenił, że zdarzenie wygląda na celową prowokację, i zwrócił uwagę na bliskość Nowej Dęby, gdzie ćwiczą wojska Koalicji Chętnych. Dotąd nie przedstawiono jednak publicznie dowodów, które rozstrzygałyby, czy obiekty celowo skierowano nad Polskę.

ISW ocenia, że Rosja celowo skierowała obiekty nad Polskę

Wcześniej Instytut Studiów nad Wojną (ISW) – amerykański think tank zajmujący się analizą konfliktów zbrojnych, wojskowości i polityki bezpieczeństwa – ocenił, że Rosja celowo skierowała rakiety i drony w polską przestrzeń powietrzną podczas piątkowego ataku na Ukrainę. Zdaniem analityków Kreml chciał sprawdzić reakcję NATO i zniechęcić państwa Koalicji Chętnych do wspierania Ukrainy.

„Rosyjskie siły celowo wystrzeliły rakiety i drony w polską przestrzeń powietrzną podczas ataków na Ukrainę rankiem 20 listopada” – napisali analitycy ISW w serwisie X.