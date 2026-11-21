Gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GRM
W piątek nad ranem, podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, do Polski wleciały trzy rosyjskie obiekty. Spadły one w Nowym Lipowcu oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu.
Do sprawy w rozmowie z TVP Info odniósł się gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM.
– Przestrzeń powietrzna była zamknięta. Pilot miał zgodę na zniszczenie tego środka napadu powietrznego, ale ostatecznie nie podjął takiej decyzji – powiedział gen. Polko na antenie TVP Info.
Jak ocenił wojskowy, pilot „pewnie obawiał się o to, że w warunkach ograniczonej widoczności, jego rakieta może ukierunkować się na cel niebojowy, tylko cywilny”. – Miał obawy. Nie wiem, co mu w głowie siedziało. Okazaliśmy się nieskuteczni, z różnych względów, które pewnie teraz w wojsku są analizowane – zaznaczył były dowódca GROM-u.
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Gen. Polko zauważył także, że moment naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zgrał się z trwającymi pod Nową Dębą manewrami Koalicji Chętnych.
– Pytanie, z czym ta Koalicja Chętnych przyjechała? Dla nich to wymarzona okazja szkolić się w realnych warunkach bojowych – powiedział wojskowy. – Szkolić się tak, jak będziesz walczył. Jeżeli oni przyjechali na wycieczkę do Polski, na grzyby, no to…rozumiem. Jeżeli jednak przyjechali budować Koalicję Chętnych, no to z pewnością będzie to dla nich doskonała lekcja na przyszłość – podkreślił generał w TVP Info,
Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w piątek nad ranem, podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Według ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza były to dwie rakiety i najprawdopodobniej dron z napędem odrzutowym. Obiekty spadły w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu na Podkarpaciu. Według dostępnych informacji nikt nie ucierpiał.
Premier Donald Tusk ocenił, że zdarzenie wygląda na celową prowokację, i zwrócił uwagę na bliskość Nowej Dęby, gdzie ćwiczą wojska Koalicji Chętnych. Dotąd nie przedstawiono jednak publicznie dowodów, które rozstrzygałyby, czy obiekty celowo skierowano nad Polskę.
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Wcześniej Instytut Studiów nad Wojną (ISW) – amerykański think tank zajmujący się analizą konfliktów zbrojnych, wojskowości i polityki bezpieczeństwa – ocenił, że Rosja celowo skierowała rakiety i drony w polską przestrzeń powietrzną podczas piątkowego ataku na Ukrainę. Zdaniem analityków Kreml chciał sprawdzić reakcję NATO i zniechęcić państwa Koalicji Chętnych do wspierania Ukrainy.
„Rosyjskie siły celowo wystrzeliły rakiety i drony w polską przestrzeń powietrzną podczas ataków na Ukrainę rankiem 20 listopada” – napisali analitycy ISW w serwisie X.
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