Z jednej strony Polacy są jednym z najmniej uzbrojonych społeczeństw Europy. Na 100 Polaków przypada 2,5 sztuki broni. W Szwajcarii będącej na drugim biegunie w dostępie do broni na 100 mieszkańców przypada jej 46 sztuk. Szeroki dostęp do broni ma pozytywny wpływ na obronność państwa. Kosztem są incydenty z bronią – takie jak ten w Krakowie, ale też inne: samopostrzelenia, użycie broni w awanturach rodzinnych, sąsiedzkich i wszelkich innych, na użyciu broni przez dzieci, które błędnie myślały, że to zabawka. Istnienie relacji pomiędzy liczbą broni na każdych stu mieszkańców, a liczbą incydentów jest dowiedzione i w zasadzie bezdyskusyjne. Większa ilość broni oznacza więcej incydentów z bronią.