Premier Donald Tusk zlecił ministrom dokonanie przeglądu przepisów dotyczących posiadania broni. To następstwo sobotniego zamachu w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Jak dowiedziało się RMF FM, scenariusze zmian prawnych, jakie wypracowane zostaną w wyniku przeglądu, mogą wprowadzić cykliczne badania psychologiczne dla posiadaczy broni oraz ograniczenie liczby jej sztuk dla osób z pozwoleniem sportowym.

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Zamach w Krakowie. Możliwe ograniczenia w dostępie do broni palnej

Przegląd prawa skupił się na przepisach dotyczących broni sportowej. Jak donosi RMF FM, eksperci mają przede wszystkim wątpliwości co do przepisów nieograniczających liczby sztuk broni, którą posiadać mogą osoby z pozwoleniem sportowym. Druga kwestia poddawana analizie to obowiązek przechodzenia cyklicznych badań przez osoby z pozwoleniem na broń.

Poza tym, jak zapowiedział premier Tusk, przeprowadzone zostaną kontrole strzelnic. Jest to jednak problematyczna kwestia: nadzór nad tymi obiektami sprawują bowiem samorządy i ciężko wskazać, na czym dokładnie miałaby polegać taka kontrola i jaki efekt wywoła. Tak samo nie jest pewne, do czego prowadzić miałby przegląd przepisów regulujących działalność strzelnic – pojawiają się sugestie, że chodzić może np. o ograniczenie możliwości prowadzenia szkoleń strzelectwa bojowego.

Zamach w Krakowie. Sprawca miał sportowe pozwolenie na broń

W sobotę 7 listopada w Krakowie doszło do krwawego zamachu, w którym zginęło sześć osób, a kilkanaście trafiło do szpitala. W ciężkim stanie w szpitalu znaleźli się także dwaj policjanci, którzy bohatersko unieszkodliwili zamachowca – 24-letniego Michała O., który od marca 2026 roku posiadał pozwolenie sportowe na broń. Policja znalazła przy nim cztery sztuki broni palnej, potem okazało się, że pozwolenie na broń miał również jego ojciec, a w ich domu rodzinnym trzymano łącznie jedenaście sztuk broni palnej.

Po zamachu w Krakowie w przestrzeni publicznej rozgorzała dyskusja na temat broni palnej i uregulowań sportowego pozwolenia na jej posiadanie. Premier Donald Tusk polecił swoim ministrom przegląd dotyczących tych zagadnień przepisów.