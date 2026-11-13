Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od 49-letniego mężczyzny, który został uderzony przedmiotem wyrzuconym z dużej wysokości. Okazało się, że był to karabinek pneumatyczny z dołączoną butlą ze sprężonym powietrzem.

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Poszkodowany wskazał policjantom mieszkanie na siódmym piętrze budynku, z którego miał zostać wyrzucony przedmiot. Obrażenia nogi wymagały doraźnej pomocy medycznej. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala.

Przedmioty zabezpieczone przez policję Foto: Komenda Stołeczna Policji

Karabinek pneumatyczny spadł na przechodnia na Pradze-Północ

Policjanci udali się pod wskazany adres. Drzwi mieszkania były otwarte, jednak początkowo nikogo nie zastali w środku. Na parapecie znaleźli natomiast pudełko ze śrutem oraz butlę na sprężone powietrze odpowiadającą tej zabezpieczonej na chodniku przed budynkiem.

Po pewnym czasie w lokalu pojawił się jego 30-letni mieszkaniec. Według relacji policji mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu i przyznał funkcjonariuszom, że wyrzucił karabinek przez okno. Został zatrzymany. Na miejscu pracowała również grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła ślady.

Badanie trzeźwości przeprowadzone w komendzie wykazało, że 30-latek miał ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci ustalili przy tym, że po zdarzeniu z karabinkiem mężczyzna odjechał samochodem marki BMW.

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Kolizja na Radzymińskiej i uderzenie w bramę parkingu

Dalsza część zdarzenia rozegrała się na ulicach Pragi-Północ. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, 30-latek doprowadził do kolizji przy ulicy Radzymińskiej. Następnie uderzył w bramę wjazdową podziemnego parkingu przy ulicy Ząbkowskiej.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Został również przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań mających ustalić zawartość alkoholu w organizmie.

Jakie zarzuty usłyszał mieszkaniec Pragi?

30-latek usłyszał zarzuty dotyczące narażenia 49-letniego przechodnia na bezpośrednie niebezpieczeństwo oraz spowodowania obrażeń ciała. Odpowie także za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i doprowadzenie do kolizji drogowej.

Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. O jej wysokości, jeśli zapadnie wyrok skazujący, zdecyduje sąd. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.