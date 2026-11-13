Mieszkaniec Pragi Północ usłyszał zarzuty
Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od 49-letniego mężczyzny, który został uderzony przedmiotem wyrzuconym z dużej wysokości. Okazało się, że był to karabinek pneumatyczny z dołączoną butlą ze sprężonym powietrzem.
Poszkodowany wskazał policjantom mieszkanie na siódmym piętrze budynku, z którego miał zostać wyrzucony przedmiot. Obrażenia nogi wymagały doraźnej pomocy medycznej. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala.
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Policjanci udali się pod wskazany adres. Drzwi mieszkania były otwarte, jednak początkowo nikogo nie zastali w środku. Na parapecie znaleźli natomiast pudełko ze śrutem oraz butlę na sprężone powietrze odpowiadającą tej zabezpieczonej na chodniku przed budynkiem.
Po pewnym czasie w lokalu pojawił się jego 30-letni mieszkaniec. Według relacji policji mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu i przyznał funkcjonariuszom, że wyrzucił karabinek przez okno. Został zatrzymany. Na miejscu pracowała również grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła ślady.
Badanie trzeźwości przeprowadzone w komendzie wykazało, że 30-latek miał ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci ustalili przy tym, że po zdarzeniu z karabinkiem mężczyzna odjechał samochodem marki BMW.
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Dalsza część zdarzenia rozegrała się na ulicach Pragi-Północ. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, 30-latek doprowadził do kolizji przy ulicy Radzymińskiej. Następnie uderzył w bramę wjazdową podziemnego parkingu przy ulicy Ząbkowskiej.
Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Został również przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań mających ustalić zawartość alkoholu w organizmie.
30-latek usłyszał zarzuty dotyczące narażenia 49-letniego przechodnia na bezpośrednie niebezpieczeństwo oraz spowodowania obrażeń ciała. Odpowie także za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i doprowadzenie do kolizji drogowej.
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