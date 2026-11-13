Piekarnia Tradycyjna Klementowski zajęła 3. miejsce w zestawieniu „The World’s 100 Best Bakeries 2026”
Poza nią w rankingu znalazło się jeszcze pięć piekarni z Polski.
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W najnowszym zestawieniu „The World’s 100 Best Bakeries 2026”, o którym pisze Portal Spożywczy, zwyciężyła niemiecka piekarnia Julius Brantner Brothandwerk z Monachium. Drugie miejsce zajęła amerykańska piekarnia Domaselo z Miami.
Tuż za nimi na trzecim miejscu uplasowała się Piekarnia Tradycyjna Klementowski z Konstantynowa Łódzkiego, która o sukcesie poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.
„My. Z Konstantynowa Łódzkiego. Na światowym podium! Nie będziemy udawać, że nie jesteśmy wzruszeni. Jesteśmy w totalnym szoku! Za nami 25 lat pracy, tysiące nieprzespanych nocy, tony wypieczonego chleba i ludzie, którzy każdego dnia wkładają w tę pracę całe serce. Nigdy nie robiliśmy tego dla nagród. Po prostu od lat robimy swoje. Tak, jak potrafimy najlepiej. A dziś okazuje się, że ktoś dostrzegł to na drugim końcu świata” – podkreślili właściciele piekarni we wpisie zamieszczonym na Facebooku.
Następnie przekazali podziękowania i gratulacje: „DZIĘKUJEMY! Naszej całej ekipie, rodzinie i Wam — naszym klientom. Bo bez Was nie byłoby tej historii! Ogromne gratulacje również dla pozostałych pięciu polskich piekarni, które znalazły się w zestawieniu!”.
Okazuje się, że pracownicy nie wiedzieli, że ich piekarnia jest brana pod uwagę przez autorów rankingu „The World’s 100 Best Bakeries 2026”.
- Jak to się stało, sami nie wiemy. Któregoś dnia przyszedł tu tajemniczy klient i zrobił zakupy. Generalnie kryteria były takie, żeby to była rzemieślnicza piekarnia, miała sklep przy piekarni i opinie klientów. Dowiedzieliśmy się podczas piątkowej pracy jak zaczęły spływać gratulacje – powiedział właściciel, Krzysztof Klementowski, cytowany przez Radio Łódź.
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Ranking „The World’s 100 Best Bakeries” tworzony przez przewodnik „Worth a Journey” powstaje na podstawie opinii dużej liczby klientów, które są następnie weryfikowane w czasie wizyt w wybranych piekarniach. Pod uwagę brane są jedynie te zakłady, które samodzielnie wytwarzają pieczywo i sprzedają je bezpośrednio klientom.
Piekarnia z Konstantynowa Łódzkiego jest jedną z sześciu polskich piekarni, które znalazły się w pierwszej setce zestawienia przygotowanego przez przewodnik „Worth a Journey”. Obok niej znalazły się na:
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