Poza nią w rankingu znalazło się jeszcze pięć piekarni z Polski.

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Polska piekarnia zajęła 3. miejsce w zestawieniu „The World’s 100 Best Bakeries 2026”

W najnowszym zestawieniu „The World’s 100 Best Bakeries 2026”, o którym pisze Portal Spożywczy, zwyciężyła niemiecka piekarnia Julius Brantner Brothandwerk z Monachium. Drugie miejsce zajęła amerykańska piekarnia Domaselo z Miami.

Tuż za nimi na trzecim miejscu uplasowała się Piekarnia Tradycyjna Klementowski z Konstantynowa Łódzkiego, która o sukcesie poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„My. Z Konstantynowa Łódzkiego. Na światowym podium! Nie będziemy udawać, że nie jesteśmy wzruszeni. Jesteśmy w totalnym szoku! Za nami 25 lat pracy, tysiące nieprzespanych nocy, tony wypieczonego chleba i ludzie, którzy każdego dnia wkładają w tę pracę całe serce. Nigdy nie robiliśmy tego dla nagród. Po prostu od lat robimy swoje. Tak, jak potrafimy najlepiej. A dziś okazuje się, że ktoś dostrzegł to na drugim końcu świata” – podkreślili właściciele piekarni we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

Następnie przekazali podziękowania i gratulacje: „DZIĘKUJEMY! Naszej całej ekipie, rodzinie i Wam — naszym klientom. Bo bez Was nie byłoby tej historii! Ogromne gratulacje również dla pozostałych pięciu polskich piekarni, które znalazły się w zestawieniu!”.

Okazuje się, że pracownicy nie wiedzieli, że ich piekarnia jest brana pod uwagę przez autorów rankingu „The World’s 100 Best Bakeries 2026”.

- Jak to się stało, sami nie wiemy. Któregoś dnia przyszedł tu tajemniczy klient i zrobił zakupy. Generalnie kryteria były takie, żeby to była rzemieślnicza piekarnia, miała sklep przy piekarni i opinie klientów. Dowiedzieliśmy się podczas piątkowej pracy jak zaczęły spływać gratulacje – powiedział właściciel, Krzysztof Klementowski, cytowany przez Radio Łódź.

Sześć polskich piekarni w rankingu w „The World’s 100 Best Bakeries”

Ranking „The World’s 100 Best Bakeries” tworzony przez przewodnik „Worth a Journey” powstaje na podstawie opinii dużej liczby klientów, które są następnie weryfikowane w czasie wizyt w wybranych piekarniach. Pod uwagę brane są jedynie te zakłady, które samodzielnie wytwarzają pieczywo i sprzedają je bezpośrednio klientom.

Piekarnia z Konstantynowa Łódzkiego jest jedną z sześciu polskich piekarni, które znalazły się w pierwszej setce zestawienia przygotowanego przez przewodnik „Worth a Journey”. Obok niej znalazły się na: