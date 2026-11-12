Rada dyrektorów Nvidii przygotowuje się do odwołania prezesa koncernu Jensena Huanga po ujawnieniu, że miał on dwa romanse pozamałżeńskie – jeden z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin, a drugi z pracownicą firmy – informował w poniedziałek rano „Wall Street Journal”, powołując się na informatorów z koncernu. Informacje potwierdził także serwis CBS News.

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Jednak Jensen Huang uprzedził decyzję rady i sam podał się do dymisji ze skutkiem natychmiastowym.

Nvidia szuka następcy Jensena Huanga

Tymczasową dyrektor generalną Nvidii zostanie Colette Kress, która obecnie pełni funkcję dyrektor finansowej koncernu i nadal będzie sprawować to stanowisko – informuje CBS News.

– Rada dyrektorów ma pełne zaufanie do Colette i zespołu zarządzającego. Oczekujemy, że działalność firmy, realizacja zobowiązań wobec klientów oraz harmonogram rozwoju produktów będą kontynuowane bez zakłóceń – oświadczył przewodniczący rady dyrektorów Harvey Jones.

Rada dyrektorów poinformowała, że rozpocznie poszukiwania nowego, stałego dyrektora generalnego. Pod uwagę brani będą zarówno kandydaci z wewnątrz firmy, jak i spoza niej.

Colette Kress pełni funkcję dyrektor finansowej Nvidii od 2013 roku. Jest dobrze znana na Wall Street, regularnie uczestniczy w konferencjach i przedstawia szczegółowe informacje na temat rozległej działalności koncernu. Przed dołączeniem do Nvidii pracowała w innych dużych firmach technologicznych – Cisco i Microsoft.

Kress jest cenioną menedżerką, która cieszy się dużym zaufaniem środowiska finansowego na Wall Street. Jensen Huang od lat polegał na niej podczas konferencji finansowych i prezentacji wyników kwartalnych spółki. To właśnie Kress często przedstawiała inwestorom szczegółowe informacje o najnowszych wydarzeniach i zmianach w działalności Nvidii.

Kto po Jensenie Huangu?

Według medialnych doniesień jednym z potencjalnych kandydatów na prezesa Nvidii mógłby być były dyrektor generalny Apple, Tim Cook, który ma doświadczenie w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw. Nie wiadomo, jednak czy byłby on faktycznie skłonny odejść z koncernu, w którym obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady dyrektorów.

Donald Trump uważa, ze tylko Tim Cook się na to stanowisko nadaje.

Niemal nikt nie uważa, że ktokolwiek z obecnego kierownictwa Nvidii mógłby na stałe objąć stanowisko dyrektora generalnego koncernu. Mało kto potrafi nawet wymienić nazwiska innych członków zarządu firmy – pisze portal branżowy 247wallst.com. Według portalu Jensen Huang ma 60 bezpośrednich podwładnych, ale żaden z nich nie wyróżnia się jako jego naturalny następca.

Gwałtowna reakcja amerykańskich rynków

Notowania akcji Nvidii spadły o ponad 10 proc. przed rozpoczęciem sesji giełdowej, a przecena przyspieszyła po ogłoszeniu przez spółkę odejścia Huanga.

Kryzys wokół Huanga wywołuje niepewność co do przyszłości koncernu, który znajduje się w samym centrum boomu inwestycyjnego związanego ze sztuczną inteligencją. Huang był jedną z kluczowych postaci tego boomu, aktywnie promował potencjał technologii AI i odgrywał ważną rolę w zawieraniu strategicznych umów w branży technologicznej.

Rada dyrektorów Nvidii w niedzielę wszczęła niezależne dochodzenie. W niedzielnym e-mailu skierowanym do pracowników Huang przyznał się do romansu pozamałżeńskiego. „Byłem niewierny mojej żonie. Moje postępowanie zraniło ją i nasze dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem. Jest mi z tego powodu bardzo przykro” – napisał Huang.

Huang przyznał, że zawiódł zaufanie współpracowników, rady dyrektorów, partnerów biznesowych i akcjonariuszy Nvidii. Podkreślił, że kierowanie koncernem jest największym przywilejem jego życia, a jego obowiązkiem jest działać na rzecz firmy i być godnym zaufania. Zapewnił, że pozostaje w pełni zaangażowany w działalność Nvidii i zrobi wszystko, aby odzyskać utracone zaufanie.

Romans założyciela Nvidii z domniemaną chińską agentką

W ubiegłym miesiącu „The New York Times” poinformował, że amerykańskie służby wywiadowcze podejrzewają obywatelkę Chin Alice Huang, byłą członkinię kierownictwa firmy Megaspeed, będącej klientem Nvidii i kupującej jej chipy, o współpracę z chińskim wywiadem. Kobieta, której bliskie relacje z Jensenem Huangiem były dobrze udokumentowane, mogła działać jako źródło informacji dla władz w Pekinie i przekazywać informacje rządzącej Chinami partii komunistycznej.

Chiny zaprzeczyły jakiemukolwiek zaangażowaniu w sprawę. Rzecznik chińskich władz oświadczył, że „wspomniany artykuł opiera się na bezpodstawnych spekulacjach i jest jedynie próbą oczernienia Chin”.