Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są warunki największego kontraktu w polskiej logistyce, który zakończył spór rynkowych liderów.

W jaki sposób umowa zapewnia Allegro przewidywalność kosztową i przepustowość dla dalszego wzrostu.

Dlaczego wieloletni kontrakt zabezpiecza kluczowy strumień przychodów dla sieci Paczkomatów InPost.

Jakie perspektywy dla wspólnego wdrażania usług i ekspansji międzynarodowej otwiera nowe porozumienie.

Po miesiącach przepychanek i docinków na temat nieuczciwej konkurencji zawarto największy kontrakt logistyczny na polskim rynku. Umowa Allegro i InPostu ma łączną wartość minimum 8 mld zł i jest ważna do końca 2031 r. Spółki polubownie kończą też rozpoczęte postępowanie arbitrażowe, o którym także pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”.

Reklama Reklama

Allegro i InPost osiągnęły porozumienie

Firmy ciągle ze sobą współpracowały, ale odkąd jedna i druga weszła na terytorium partnera, czyniąc z niego rywala, sytuacja się zaogniła. Allegro rozwija bowiem intensywnie swój system dostaw. Z kolei InPost idzie w kierunku własnej platformy handlowej, z aplikacją mobilną i asystentem AI. Spowodowało to duże napięcie we wzajemnych kontaktach, które teraz opadło.

Spółki zawarły wieloletnią umowę o partnerstwie strategicznym, uściślającą współpracę obu liderów e-commerce i logistyki. Nowy kontrakt, obowiązujący do 31 grudnia 2031 r., w całości zastępuje poprzednie porozumienie, wprowadzając zaktualizowane warunki komercyjne, gwarancje przepustowości infrastruktury oraz przestrzeń do rozwoju nowych usług dla konsumentów. W ramach zawartego porozumienia firmy uzgodniły również definitywne polubowne zakończenie postępowania arbitrażowego dotyczącego wcześniejszej umowy.

Wartość realizowanych w ramach kontraktu usług logistycznych wyniesie co najmniej 8 mld zł, co czyni go największym porozumieniem w polskim sektorze logistycznym. Z perspektywy InPostu umowa zapewnia kluczowy strumień przychodów i wieloletnią bazę przesyłek dla sieci Paczkomatów. Dla Allegro umowa oznacza długoterminową przewidywalność kosztową oraz zapewnioną przepustowość dla dalszego wzrostu.

– Łącząc zaawansowane technologie zakupowe z wiodącą infrastrukturą logistyczną, tworzymy unikalny standard dla konsumentów i tysięcy przedsiębiorców. Nowy kontrakt nie tylko zabezpiecza operacyjną skalę i rentowność naszego wzrostu w Polsce, ale stanowi także solidny fundament pod dalsze skalowanie biznesu na rynkach międzynarodowych – mówi Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Co naprawdę pokazuje lista wstydu Rafała Brzoski Spór Brzoski z DHL pokazuje, że CIT coraz słabiej odzwierciedla realną skalę biznesu. Stawka 22 proc. tylko pogłębi patologię polskiego systemu pod...

– Nowy kontrakt potwierdza bezkonkurencyjną efektywność oraz skalę infrastruktury InPost, z której na co dzień korzystają miliony konsumentów. To porozumienie daje obu spółkom solidną bazę do dalszego, dynamicznego wzrostu oraz otwiera przestrzeń do wspólnego wdrażania nowatorskich usług, również poza rynkiem polskim – dodaje Rafał Brzoska, prezes InPostu.

Prognozy Allegro w górę

Allegro zakończyło trzeci kwartał z najszybszym tempem wzrostu sprzedaży na platformie od 2022 r. i rekordowo wysokimi marżami w Polsce. Wartość sprzedaży na rynkach międzynarodowych podwoiła się w ujęciu rocznym, a liczba aktywnych kupujących poza Polską sięgnęła 5,7 mln. W efekcie silna dynamika w czwartym kwartale przełożyła się na podwyższenie prognoz dla całej Grupy Allegro. Spółka mocno rozwija też swoje usługi w oparciu o najnowsze technologie. Rozpoczęła współpracę z ElevenLabs, co oznacza wprowadzenie głosowego asystenta AI, który zajmie się obsługą pytań o dostawy i odbiór paczek.

W trzecim kwartale wzrost sprzedaży na platformie przyspieszył do 14,7 proc. r/r, czyli ponad dwukrotnie szybciej niż sprzedaż detaliczna w gospodarce. Marża na poziomie 6,6 proc. przełożyła się na skok skorygowanej EBITDA o 19,2 proc. Liczba aktywnych kupujących w całej grupie sięgnęła 21,5 mln.