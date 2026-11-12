Zmiany demograficzne, regulacyjne i technologiczne, a także związane z nimi zmiany wymagań kompetencyjnych to pojęcia, które będą przywoływane nie raz podczas dyskusji panelowych na konferencji HR Insights, którą „Rzeczpospolita” organizuje wspólnie z portalem Puls HR. Wydarzenie odbędzie się 16 listopada w Warszawie i zgromadzi ekspertów, liderów HR i przedstawicieli biznesu z różnych sektorów gospodarki, tworząc przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.

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Jak zaznaczają organizatorzy, celem HR Insights nie jest wyłącznie analiza bieżących problemów w HR. Konferencja ma przede wszystkim wskazać trendy, które ukształtują przyszłość rynku pracy i strategii zarządzania kapitałem ludzkim w kolejnych miesiącach i latach, szczególnie, że przy obecnym tempie zmian specjaliści i menedżerowie HR coraz częściej muszą wychodzić swoimi działaniami w przyszłość budując odporność swych organizacji w przyszłości.

Dylematy współczesnego rynku pracy: Jak pogodzić ochronę pracownika z potrzebami firm?

O tę odporność trzeba zadbać w warunkach zmieniającej się sytuacji demograficznej Polski, a wynikające z demografii wyzwania, w tym konieczność aktywizacji osób starszych, będą jednym z zagadnień poruszanych podczas sesji otwarcia HR Insights. Uczestniczący w niej eksperci i przedstawiciele biznesu będą dyskutować o tym, jak wobec różnych czynników wywierających presję na rynek pracy (w tym poważnych zmian regulacji) można pogodzić ochronę pracownika z potrzebami firm i konkurencyjnością gospodarki. A ta będzie zależała od dostępności potrzebnych kompetencji.

Jak ocenia Aneta Szczęsna-Kowalska, wiceprezes zarządu ds. HR w Grupie UNIMOT i panelistka HR Insights, rozwój kompetencji pracowników w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby organizacji i rynku pracy, będzie teraz szczególnie istotnym zagadnieniem. Coraz większą rolę będą odgrywać reskilling i upskilling, czyli dostosowywanie umiejętności zespołów do nowych wyzwań, a także rekrutacja oparta na rzeczywistych kompetencjach – nie tylko dotychczasowym doświadczeniu czy formalnym wykształceniu. Ten trend pokazało tegoroczne badanie firmy rekrutacyjnej Michael Page, według którego prawie osiem na dziesięć firm zwraca już głównie uwagę na umiejętności potencjalnego pracownika.

O rekrutacji skills first, a także o potrzebie doszkalania oraz przekwalifikowania pracowników (upskillingu i reskillingu) będą dyskutować uczestnicy sesji pt. Jak nie przegrać wojny o kompetencje. Ta wojna toczy się z rosnącym udziałem sztucznej inteligencji, która przyspiesza automatyzację pracy. Jak ocenił McKinsey Global Institute, około 58 proc. godzin pracy w Europie, a w Polsce ok. 61 proc. już można zautomatyzować z pomocą dostępnej technologii.

Co zmienia reguły gry w HR?

Technologiczna presja na pracowników zwiększy znaczenie działań wspierających ich zdrowie psychiczne i wellbeing, a pytanie, jak przejść od pakietu benefitów do kultury wellbeingu będzie też głównym tematem jednej z sesji na HR Insights. – Szybki rozwój AI oraz automatyzacji to kolejne źródło stresu pracowników, którzy obawiają się, że AI ich zastąpi, albo wymusi trudny dla nich do osiągnięcia wzrost produktywności - przyznaje Marcin Gołembski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i doradca rektora UEP ds. Zasobów Ludzkich, jeden z panelistów konferencji

Podczas jej dyskusji często będzie powracał wątek sztucznej inteligencji, który jest głównym tematem sesji pt. AI w HR. Rewolucja, która się już wydarzyła? Jej uczestnicy będą rozmawiać nie tylko o możliwościach, jakie daje sztuczna inteligencja, ale też o ryzykach związanych z rozwojem AI.

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Związana z rozwojem AI nowa rola HR, w tym jego udział w decyzjach o strategii biznesowej i rozwoju przyszłych liderów, będzie ważnym wątkiem podczas panelu o „HR jako architekcie organizacji przyszłości”, a także podczas rozmowy o przywództwie z Mają Chabińską-Rossakowską, ekspertką HR i doradcą prezesa ING Banku Śląskiego. – W najbliższych miesiącach kluczowe będzie jedno: co HR wnosi do organizacji. Jawność wynagrodzeń, automatyzacja, kurczące się zasoby pracowników – każde z tych wyzwań wymaga odwagi, by przy stole zarządu powiedzieć: rekomenduję to i biorę za to odpowiedzialność. To czas, aby zrozumieć, że dojrzałości funkcji HR nie mierzy się liczbą projektów, mierzy się jakością decyzji – podkreśla Maja Chabińska-Rossakowska. Dla niej, jako doświadczonego praktyka HR, najcenniejszy będzie blok o przywództwie i ewolucji HR z funkcji operacyjnej w partnera zarządu. Gdy kolejne firmy zmniejszają zatrudnienie w zespołach HR, a demografia i AI zmieniają reguły gry, to jest moment „sprawdzam”.

Wyczekiwaną przez wielu uczestników częścią HR Insighsts będzie ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród w konkursie „Rzeczpospolita HR Awards”. Wyróżniliśmy w nim ludzi, firmy, organizacje, a także instytucje publiczne i samorządowe, które wyznaczają standardy nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, tworząc najlepsze miejsca pracy w Polsce i inwestując w pracowników.