Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała w czwartek o wszczęciu śledztwa dotyczącego wypowiedzi, które padły podczas transmisji Telewizji Republika po sobotnim zamachu na Rynku Głównym. Jak przekazali śledczy w serwisie X, postępowanie dotyczy między innymi zniesławienia.

Tomasz Sakiewicz mówił o braku policji. Prokuratura wszczęła śledztwo

7 listopada 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Na miejscu znajdował się Tomasz Sakiewicz z Telewizji Republika, która prowadziła transmisję na żywo. Podczas relacji Sakiewicz stwierdził, że „na miejscu nie ma policji, gdyż prawdopodobnie wszystkie jej rezerwy zostały wywiezione do Warszawy”.

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Tymczasem tuż za dziennikarzem stał funkcjonariusz policji w cywilnym ubraniu – czarnej kurtce, czapce i kominiarce. Na jego lewym ramieniu widoczny był emblemat policji.

Sposób relacjonowania zamachu przez Telewizję Republika wywołał liczne skargi. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło ponad 5 tys. zgłoszeń dotyczących materiałów stacji. KRRiT rozpoczęła postępowanie wyjaśniające.

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Z kolei do Rady Etyki Mediów trafiło ponad 30 skarg. Zastrzeżenia dotyczyły między innymi rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji oraz sposobu przedstawiania działań służb.

Policja zatrzymała 11 osób. Wpisy dotyczyły także możliwych ataków w Warszawie

Niezależnie od śledztwa dotyczącego Telewizji Republika policja prowadzi działania wobec autorów internetowych wpisów pochwalających zamachowca lub sugerujących możliwość przeprowadzenia podobnych ataków.

Jak poinformował w czwartek rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek, w całym kraju zatrzymano dotychczas 11 osób w wieku od 15 do 68 lat. Dziesięć z nich to obywatele Polski, a jedna jest obywatelem Ukrainy. Do zatrzymań doszło między innymi w Elblągu i Szczecinie.

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– Jest to łącznie 11 osób, które dopuszczały się przestępstw, mających na celu wychwalanie czy gloryfikowanie zabójstwa w Krakowie. Często te wpisy także sugerowały, że może dojść do innych tego typu zdarzeń, także w Warszawie 11 listopada. Wprowadzały nie tylko opinię publiczną w błąd, ale wręcz wywoływały dezinformację, fale paniki – powiedział Fijołek.

Internetowe publikacje związane z zamachem monitoruje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja zwraca szczególną uwagę na wpisy, które mogą wywoływać strach lub zachęcać do naśladowania sprawcy.

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Według rzecznika KGP większość zatrzymanych nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania albo przyznawała, że zamieszczenie takich komentarzy było głupotą.

– To mogą być groźby karalne, to może być wychwalanie przestępstwa, to może być wreszcie fałszywy alarm, który sugeruje, że może dojść do strat w mieniu i zagrożenia życia i zdrowia wielu osób – wyjaśnił Fijołek, wskazując możliwe zarzuty.

Rzecznik podkreślił również zagrożenie związane ze zjawiskiem naśladownictwa. Jako przykład podał niedawne ataki w szkołach, po których pojawiały się kolejne groźby podobnych zdarzeń.

34-latek pochwalał zamach w internecie. Grozi mu więzienie

Jednym z zatrzymanych jest 34-letni mieszkaniec gminy Masłów w województwie świętokrzyskim. Mężczyzna zamieścił na profilu lokalnego medium w serwisie społecznościowym komentarze wyrażające aprobatę dla sprawcy zamachu w Krakowie oraz zabójstwa trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz, 34-latek został zidentyfikowany i zatrzymany przez kieleckich policjantów.

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Prokurator przedstawił mu zarzut publicznego pochwalania przestępstwa. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, potwierdził, że jest autorem komentarzy, i złożył wyjaśnienia.

Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 5 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju.

Za publiczne pochwalanie przestępstwa grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód.

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W nocy po zamachu policjanci znaleźli w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sam napastnik, postrzelony przez funkcjonariuszy, zmarł w poniedziałek w szpitalu. Śledztwo dotyczące obu zbrodni prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

W czwartek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że 11 osób rannych w krakowskim ataku nadal przebywa w pięciu szpitalach. Ich stan zdrowia systematycznie się poprawia. Administracja wojewódzka przygotowuje pomoc dla poszkodowanych.