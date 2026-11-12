Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała w czwartek o wszczęciu śledztwa dotyczącego wypowiedzi, które padły podczas transmisji Telewizji Republika po sobotnim zamachu na Rynku Głównym. Jak przekazali śledczy w serwisie X, postępowanie dotyczy między innymi zniesławienia.

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Tomasz Sakiewicz mówił o braku policji. Prokuratura wszczęła śledztwo

7 listopada 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Na miejscu znajdował się Tomasz Sakiewicz z Telewizji Republika, która prowadziła transmisję na żywo. Podczas relacji Sakiewicz stwierdził, że „na miejscu nie ma policji, gdyż prawdopodobnie wszystkie jej rezerwy zostały wywiezione do Warszawy”.

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Tymczasem tuż za dziennikarzem stał funkcjonariusz policji w cywilnym ubraniu – czarnej kurtce, czapce i kominiarce. Na jego lewym ramieniu widoczny był emblemat policji.

Sposób relacjonowania zamachu przez Telewizję Republika wywołał liczne skargi. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło ponad 5 tys. zgłoszeń dotyczących materiałów stacji. KRRiT rozpoczęła postępowanie wyjaśniające.

Z kolei do Rady Etyki Mediów trafiło ponad 30 skarg. Zastrzeżenia dotyczyły między innymi rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji oraz sposobu przedstawiania działań służb.

Policja zatrzymała 11 osób. Wpisy dotyczyły także możliwych ataków w Warszawie

Niezależnie od śledztwa dotyczącego Telewizji Republika policja prowadzi działania wobec autorów internetowych wpisów pochwalających zamachowca lub sugerujących możliwość przeprowadzenia podobnych ataków.

Jak poinformował w czwartek rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek, w całym kraju zatrzymano dotychczas 11 osób w wieku od 15 do 68 lat. Dziesięć z nich to obywatele Polski, a jedna jest obywatelem Ukrainy. Do zatrzymań doszło między innymi w Elblągu i Szczecinie.

– Jest to łącznie 11 osób, które dopuszczały się przestępstw, mających na celu wychwalanie czy gloryfikowanie zabójstwa w Krakowie. Często te wpisy także sugerowały, że może dojść do innych tego typu zdarzeń, także w Warszawie 11 listopada. Wprowadzały nie tylko opinię publiczną w błąd, ale wręcz wywoływały dezinformację, fale paniki – powiedział Fijołek.

Internetowe publikacje związane z zamachem monitoruje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja zwraca szczególną uwagę na wpisy, które mogą wywoływać strach lub zachęcać do naśladowania sprawcy.

Według rzecznika KGP większość zatrzymanych nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania albo przyznawała, że zamieszczenie takich komentarzy było głupotą.

– To mogą być groźby karalne, to może być wychwalanie przestępstwa, to może być wreszcie fałszywy alarm, który sugeruje, że może dojść do strat w mieniu i zagrożenia życia i zdrowia wielu osób – wyjaśnił Fijołek, wskazując możliwe zarzuty.

Rzecznik podkreślił również zagrożenie związane ze zjawiskiem naśladownictwa. Jako przykład podał niedawne ataki w szkołach, po których pojawiały się kolejne groźby podobnych zdarzeń.

34-latek pochwalał zamach w internecie. Grozi mu więzienie

Jednym z zatrzymanych jest 34-letni mieszkaniec gminy Masłów w województwie świętokrzyskim. Mężczyzna zamieścił na profilu lokalnego medium w serwisie społecznościowym komentarze wyrażające aprobatę dla sprawcy zamachu w Krakowie oraz zabójstwa trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz, 34-latek został zidentyfikowany i zatrzymany przez kieleckich policjantów.

Prokurator przedstawił mu zarzut publicznego pochwalania przestępstwa. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, potwierdził, że jest autorem komentarzy, i złożył wyjaśnienia.

Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 5 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju.

Za publiczne pochwalanie przestępstwa grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód.

W nocy po zamachu policjanci znaleźli w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sam napastnik, postrzelony przez funkcjonariuszy, zmarł w poniedziałek w szpitalu. Śledztwo dotyczące obu zbrodni prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

W czwartek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że 11 osób rannych w krakowskim ataku nadal przebywa w pięciu szpitalach. Ich stan zdrowia systematycznie się poprawia. Administracja wojewódzka przygotowuje pomoc dla poszkodowanych.