Oskarżonym jest Volodymyr B., obywatel Ukrainy, któremu prokuratura zarzuca współpracę z rosyjskim wywiadem przeciwko Polsce oraz pomoc w przeprowadzeniu aktów dywersji i przestępstw o charakterze terrorystycznym. Według śledczych wspierał dwóch innych Ukraińców – Oleksandra K. i Yevhenija I., którzy mieli bezpośrednio odpowiadać za sabotaż na linii kolejowej Warszawa Wschodnia – Dorohusk.

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Wybuch pod pociągiem towarowym i próba wykolejenia wagonów

Jak poinformowało w czwartek Centralne Biuro Śledcze Policji, do jednego z aktów dywersji doszło 15 listopada 2025 roku w miejscowości Mika w powiecie garwolińskim. Według ustaleń prokuratury Oleksandr K. i Yevhenii I. podłożyli na torach ładunek wybuchowy, a następnie zdetonowali go pod przejeżdżającym pociągiem towarowym.

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Śledczy ustalili również, że ci sami mężczyźni przygotowali kolejny akt sabotażu na tej samej linii kolejowej. Między 1 października a 16 listopada 2025 roku w miejscowości Gołąb w powiecie puławskim zamontowali na torach dwa specjalnie skonstruowane metalowe elementy. Mogły one doprowadzić do wykolejenia wagonów i poważnego wypadku kolejowego.

Według prokuratury działania sprawców miały charakter terrorystyczny. Ich celem było zastraszenie dużej liczby osób i wywarcie wpływu na opinię publiczną. Ataki wymierzono w linię kolejową nr 7, łączącą Warszawę z przejściem granicznym w Dorohusku, stanowiącą część polskiej infrastruktury krytycznej.

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Oleksandr K. i Yevhenii I., którzy według śledczych bezpośrednio przeprowadzili oba akty dywersji, opuścili Polskę niedługo po ich dokonaniu.

Prokuratura wydała za nimi listy gończe. Mężczyźni są również poszukiwani na podstawie europejskich nakazów aresztowania, a Interpol wystawił za nimi czerwone noty.

Akt oskarżenia przeciwko Volodymyrowi B. jest wynikiem śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Prokuratury Krajowej przy współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Za udział w działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce oraz pomoc w przeprowadzeniu aktów dywersji oskarżonemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.