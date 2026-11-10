W Warszawie, Poznaniu i Gdyni w ostatnich dniach pojawiły się napisy na pomnikach „Sława UPA”. Sprawą zajmuje się policja, która poszukuje sprawców.

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Białoruski portal MOST poinformował, że na czacie dla obcokrajowców w Białymstoku 7 listopada pojawiło się ogłoszenie. „Jest okazja, żeby dobrze zarobić w Poznaniu. Grafficiarz. Płacę 500 dolarów” - napisano.

W ogłoszeniu nie podano, co dokładnie należy zrobić. MOST skontaktował się z autorem ogłoszenia. Rozmówca przekazał, że „to ciężka robota”. Chodziło o namalowanie sprayem na pomniku napisu „Sława UPA”. Zleceniodawca podesłał też zdjęcia dwóch pomników: Adama Mickiewicza i Ofiar Czerwca 1956. Autor ogłoszenia chciał także, by na pomniku zamieścić kartkę z kodem QR.

Autor przyznaje: rosyjska prowokacja

Dopytywany przez dziennikarza MOST, czy akcja jest zgodna z prawem, zleceniodawca przyznał, że nie. „Ale jeśli ukryjesz twarz i zrobisz wszystko szybko, to cię nie znajdą” - napisał. Przekonywał także, że „nikogo nie złapano” po podobnych incydentach.

Rozmówca MOST nie chciał zdradzić, jaki jest dokładny cel akcji. Napisał jednak, że uznaje to za „rosyjską prowokację”.

Zlecenia nie dotyczyły tylko Poznania. Osób do umieszczania takich napisów poszukiwano w Warszawie, Wrocławiu oraz Lublinie.

Tajemniczy zleceniodawca oferował przelanie 500 dol. w kryptowalutach lub też przekazanie ich w gotówce w pozostawionej torbie.

„Jeśli dobrze sobie poradzisz, to są wycieczki do innych miast z opłaconym zakwaterowaniem” - dodał.

Ogłoszenie już zniknęło z kanału na Telegramie. Jak opisuje MOST, nie wiadomo, kto był zleceniodawcą. Konto powiązane jest z numerem telefonu z prefiksem +888. Takie numery można kupić na platformie Fragment i wykorzystać do rejestracji w Telegramie.

Przedstawiciel opozycyjnej inicjatywy BELPOL Uładzimir Żyhar przypuszcza, że takie zlecenia mogą pochodzić od rosyjskich lub białoruskich służb specjalnych, które próbują podsycać wrogość między Polakami a Ukraińcami.