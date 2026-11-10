Na nowe szczegóły śledztwa dotarł Onet. Portal opisał je kilka godzin po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział na antenie Radia Kraków, że w działaniach sprawcy sobotniego zamachu wyraźnie widać wątek prawicowego ekstremizmu.

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Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdołała odczytać skrót, który 24-letni zamachowiec umieścił na swojej szafce w pracy. Litery „GGER” zdaniem służb oznaczają zwrot „Good Game Elliot Rodger”. Najważniejsze są w nim dwa ostatnie słowa – to imię i nazwisko 22-letniego studenta, który w 2014 r. dokonał masakry w Stanach Zjednoczonych. – Analizując zamach w USA i w Krakowie, widać podobieństwa – przekazało Onetowi jedno ze źródeł.

Foto: Paweł Krupecki

Prokuratura o motywach zamachowca z Krakowa: za wcześnie na wnioski

Prowadząca postępowanie prokuratura na obecnym etapie nie rozstrzyga, jakie dokładnie motywy kierowały Michałem O. Ostrożność zachowuje naczelnik krakowskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej Eryk Stasielak.

– Są elementy wskazujące, że sprawca był zafascynowany skrajnymi ideologiami, ale potrzebujemy więcej czasu, żeby wyciągnąć wnioski w zakresie jego motywacji. Trwa gromadzenie dowodów – zaznacza prokurator.

Co było w komputerze zamachowca? Breivik, Manson, Kaczynski

Więcej wiadomo dzięki krakowskiej policji, która uzyskała dostęp do komputera sprawcy. Z jej ustaleń wynika, że 24-latek od wielu tygodni interesował się seryjnymi zabójcami. Szukał w sieci informacji o Andersie Breiviku, Charlesie Mansonie i Tedzie Kaczynskim.

Anders Breivik. O tym tropie mówił już minister Żurek

Wątek Breivika pojawił się w sprawie już we wtorek rano. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził w Radiu Kraków, że służby znalazły w komputerze zamachowca ślady odwiedzania stron poświęconych norweskiemu terroryście.

– Rzeczywiście widać odwiedzanie stron, które dotyczyły Andersa Breivika, czyli prawicowego ekstremisty, który dopuścił się masakry dramatycznej na wyspie Utoya – mówił.

Breivik 22 lipca 2011 r. zdetonował bombę w dzielnicy rządowej Oslo, a następnie zastrzelił uczestników obozu młodzieżówki Partii Pracy na wyspie Utøya. Zginęło łącznie 77 osób. Żurek dodał, że w miejscu pracy sprawcy zabezpieczono symbolikę, która może wskazywać na prawicowy ekstremizm, a w jego samochodzie znaleziono tłumik. Przyznał też, że zamachowiec nie zostawił żadnego listu ani manifestu.

Żółta flaga Gadsdena w pokoju sprawcy. Prokuratura studziła emocje

Dzień wcześniej o tym, co śledczy znaleźli w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim, mówił rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Przekazał, że na ścianie pokoju 24-latka wisiała żółta flaga z wężem, tzw. flaga Gadsdena – historyczny symbol z czasów rewolucji amerykańskiej z hasłem „Don't Tread on Me”. Rzecznik zastrzegł jednak, że flaga ma wiele znaczeń, od wolnościowych po bunt przeciwko władzy, i sama w sobie nie łączy się z ekstremizmem. – Kategorycznie stwierdzamy, że jest za wcześnie na mówienie o motywacji – podkreślał wówczas prok. Nowak.

Co oznacza „GGER”? ABW rozszyfrowała napis na szafce

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła, że za skrótem „GGER” najpewniej kryje się za nim zwrot „Good Game Elliot Rodger”. Pierwsza część to wyrażenie znane z gier komputerowych, którym gracze podsumowują zakończoną rozgrywkę. Kluczowe są jednak dwa ostatnie słowa – nazwisko Elliota Rodgera.

Kim był Elliot Rodger? Masakra w Kalifornii w 2014 roku

Elliot Rodger był 22-letnim studentem uniwersytetu w Kalifornii. W 2014 r. dokonał w USA masakry. Zaczął od ataku nożem na studentów z akademika. Następnie wsiadł do czarnego bmw, z którego strzelał do przypadkowych przechodniów i taranował ich autem. W sumie odebrał życie sześciu osobom. Kiedy zrozumiał, że za chwilę zatrzyma go ostrzeliwująca go policja, popełnił samobójstwo.

Po Rodgerze pozostał „manifest”. Wynikało z niego, że chciał zemścić się na ludzkości. Pisał, że czuje się samotny i odrzucony, skarżył się, że nie podoba się kobietom i wciąż jest prawiczkiem.

Zamach w Krakowie i masakra w USA. Śledczy widzą podobieństwa

Rozmówca Onetu zwraca uwagę na schemat, który łączy oba ataki. – Analizując zamach w USA i w Krakowie widać podobieństwa, najpierw zabicie osób mieszkających w tym samym budynku lub mieszkaniu, potem wyjazd czarnym samochodem w miasto i strzelanie do przypadkowych osób. Obaj mieli przy sobie ponad 500 sztuk amunicji – wylicza.

Jak dodaje, nie wiadomo, jak dokładnie zamachowiec z Krakowa wyobrażał sobie przebieg ataku. – Nie wiemy, jak dokładnie wizję swojego ataku miał sprawca z Krakowa, ale musiał zdawać sobie sprawę, że prędzej czy później zostanie zatrzymany przez policję. Na szczęście doszło do tego bardzo szybko, bo gdyby działał dłużej, masakra w Krakowie mogłaby mieć jeszcze większą skalę – podkreśla źródło portalu.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć ofiar śmiertelnych

Do zamachu doszło w sobotę. 24-letni Michał O. wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, 16 zostało rannych, wśród nich dwóch policjantów. Postrzelony w czasie obławy napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem, zanim usłyszał zarzuty. Wcześniej w mieszkaniu rodziny sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry.