Jak podaje RMF FM, aktywność w sieci zatrzymanych osób „mogła stanowić potencjalne zagrożenie”. Mieli oni gloryfikować zamach w Krakowie.

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Odnotowano też wiele niepokojących wpisów internautów. Użytkownicy grozili m.in., że zrobią to samo, ale w innym mieście - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

W sumie zatrzymano już dziewięć osób, które wychwalały agresora z Krakowa.

Dramat w Krakowie

W sobotę 7 listopada 24-letni sprawca wjechał autem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. W pościg ruszyła za nim policja. Napastnik został następnie ranny w trakcie wymiany ognia z funkcjonariuszami.

Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca zmarł w poniedziałek w szpitalu.

W domu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób. Jak ustalono, to jego rodzice oraz siostra. Mieli rany postrzałowe.