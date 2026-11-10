Omawiane „nagranie” to materiał o długości 10 sekund. Widać na nim młodego mężczyznę, który siedzi w samochodzie i patrząc w kamerę mówi: „Dzisiaj będę palił lufkę”, po czym wybucha śmiechem i dodaje: „I zrobię coś złego”.

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Klip zyskał popularność w mediach społecznościowych, m.in. w serwisach X i Facebook. Jedna z kopii została wyświetlona 2 miliony razy, druga zebrała pół miliona odsłon. „Michał Oksiński przed zamachem w Krakowie video” – głosiły wpisy.

„Zrobię coś złego”. To nie słowa zamachowca z Krakowa, to sztuczna inteligencja

Materiał nie jest jednak prawdziwy. Jak zaznaczył serwis Demagog, „nagranie”, które rzekomo przedstawia sprawcę zamachu w Krakowie, wygenerowano przy użyciu sztucznej inteligencji. „Analiza przeprowadzona za pomocą narzędzia SynthID wykazała, że materiał został stworzony za pomocą modelu AI firmy Google” – czytamy. „Pochodzenie nagrania potwierdziła również analiza wykonana narzędziem Hive” – dodano.

Również Kontakt24 podał, że klip nie jest prawdziwy. „Hive Detect ocenił prawdopodobieństwo, że film powstał z użyciem sztucznej inteligencji, na 99,9 proc. Podobny wynik uzyskało narzędzie Sightengine, które dla wybranych klatek oszacowało prawdopodobieństwo wygenerowania ich przez AI na 99 proc.” – podano.

Rzekomą wypowiedź zamachowca wygenerowano prawdopodobnie na podstawie fotografii z serwisu Facebook, pobranej z profilu, który miał należeć do sprawcy ataku w Krakowie. Profil ten nie jest już dostępny.

Kraków, auto sprawcy zamachu w miejscu zatrzymania przy ul. Stradomskiej Foto: PAP/Art Service

Zamach w Krakowie. Napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób

W sobotę w centrum Krakowa doszło do ataku z użyciem broni palnej. Sprawca prowadził ostrzał z samochodu, mierząc do przypadkowych przechodniów. Policja podała, że napastnik zabił sześć i ranił piętnaście osób. Wśród zabitych i rannych byli cudzoziemcy.

Dwaj ranni to policjanci, którzy ścigali zamachowca i unieszkodliwili go: 24-letni st. post. Jakub Kulik oraz 27-letni st. post. Artur Morański. Jakub Kulik, który został trzykrotnie postrzelony, był wcześniej związany z OSP Leszczyny w Bielsku-Białej, służył także w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej i 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Artur Morański został postrzelony dwukrotnie, przeszedł 12-godzinną operację. Gdy został wybudzony, zapytał o stan zdrowia swego kolegi.

W domu sprawcy zamachu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób, rodziców i siostry 24-latka. Zamachowiec nie odpowie za swój czyn – został ranny podczas próby zatrzymania go, zmarł w poniedziałek nad ranem.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie w całej Polsce 8 i 9 listopada obowiązywała żałoba narodowa, ogłoszona przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem 9 listopada ulicami Krakowa przeszedł Marsz Ciszy, zorganizowany dla uczczenia ofiar zamachu; wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele władz, w tym prezydent Nawrocki, premier Donald Tusk oraz prezydent Krakowa Łukasz Gibała.