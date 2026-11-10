Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 9 na 10 listopada:

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Iran zaprzecza, jakoby negocjował z USA. „Najpierw muszą spełnić nasze warunki”

Mohsen Rezaei, szef irańskich służb bezpieczeństwa, wezwał USA do zaprzestania „fabrykowania fałszywych informacji o fikcyjnych negocjacjach”. Jak dodał Amerykanie muszą najpierw spełnić siedem warunków Teheranu. Z kolei irańska agencja Tasnim, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela irańskich władz bezpieczeństwa, zdementowała doniesienia o planowanym spotkaniu Rezaiego z wiceprezydentem USA J.D. Vance’em w Katarze.

Siedem warunków Teheranu obejmuje m.in. zniesienie amerykańskich sankcji gospodarczych oraz blokady morskiej, a także uwolnienie irańskich aktywów oraz wypłatę odszkodowań wojennych. Rezai wielokrotnie podkreślał, że Iran nie wznowi negocjacji pokojowych, ani nie otworzy cieśniny Ormuz, dopóki USA nie spełnią tych żądań.

Wcześniej saudyjska telewizja Al-Arabija podała, powołując się na anonimowe źródła, że propozycja Kataru i Pakistanu dotycząca programu nuklearnego Iranu ożywiła kontakty Waszyngtonu z Teheranem. Plan ma zakładać zgodę Waszyngtonu na ograniczone wzbogacanie uranu przez Iran do poziomu 3,67 proc. oraz odblokowanie do 9 mld dolarów irańskich aktywów zamrożonych za granicą.

Donald Trump zapowiada, że będzie bronił Pete'a Hegsetha

Po złożeniu przez ustępującego republikańskiego kongresmena Thomasa Massiego wniosku o impeachment sekretarza obrony Pete'a Hegsetha Donald Trump stanął w obronie szefa Pentagonu.

– Tak naprawdę, co Hegseth zrobił złego? Wygrał wojnę. Dowodził i wygrał wojnę w Wenezueli. (…) I z pewnością, moim zdaniem, wygrał również wojnę z Iranem. A przynajmniej zdecydowanie ją wygrywa. Iran bardzo chciałby zawrzeć porozumienie i został zdziesiątkowany – stwierdził Trump. „Wojna” z Wenezuelą, o której mówił prezydent USA to operacja z 3 stycznia, w czasie, której z Wenezueli uprowadzono przywódcę tego kraju Nicolása Maduro i jego żonę, Cilię Flores. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego i do dzisiaj nie zakończyła się zawarciem ostatecznego porozumienia, choć 17 czerwca Donald Trump podpisał wstępne porozumienie kończące konflikt.

Trump zaatakował też samego Massiego, który już wcześniej krytykował obecną administrację. – Nie powinien zajmować czasu Kongresowi, Senatowi ani w ogóle robić tego, co robi – stwierdził prezydent USA. – Można było przyjść z najlepszą ustawą na świecie, nawet z taką, za którą głosowali Demokraci, a on i tak był przeciw. I myślałem sobie: „Co jest nie tak z tym człowiekiem?”. To chory, naprawdę chory człowiek. Naprawdę coś jest z nim nie tak – mówił o kongresmenie.

Niespodziewana wizyta szefa GRU w Izraelu

Szef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Igor Kostiukow odwiedził 8 listopada Izrael, gdzie spotkał się z wysokimi rangą przedstawicielami resortu obrony – ujawnił dziennik „Jerusalem Post”. Z Izraela Kostiukow udał się na negocjacje rosyjsko-ukraińskie w Abu Zabi.

Wcześniej izraelski nadawca publiczny Kan podał, że w niedzielę wieczorem na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem wylądował rosyjski samolot wojskowy Tu-154M, który wystartował z bazy pod Moskwą. Według Kan rosyjska maszyna wylądowała w Izraelu na prośbę Stanów Zjednoczonych. Kan podkreślił, że lądowanie rosyjskiego samolotu jest wyjątkowym wydarzeniem.

Nie wiadomo, czego dotyczyły rozmowy rosyjskiej delegacji z izraelskimi przedstawicielami. W przeszłości wojskowi obu państw utrzymywali bliskie kontakty, koordynując działania w Syrii, aby uniknąć przypadkowych starć. Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosja znacznie ograniczyła jednak swoją obecność wojskową w sąsiadującym z Izraelem państwie.

W Peru stanął 14-metrowy pomnik papieża Leona XIV

Przed rozpoczynającą się 11 listopada pielgrzymką papieża Leona XIV do Peru w Callao, porcie położonym 12 km na zachód od Limy, stanął 14-metrowy pomnik Ojca Świętego. Władze miasta twierdzą, że jest to największy pomnik papieża na świecie.

Czytaj więcej Społeczeństwo W Peru stanął największy na świecie pomnik papieża Leona XIV Papież Leon XIV, który w tym tygodniu przybędzie z pielgrzymką do Peru, będzie miał okazję zobaczyć swój 14-metrowy pomnik w Callao, portowym mieśc...

Leon XIV, pierwszy w historii Amerykanin, który został papieżem, ma też obywatelstwo Peru – w kraju tym, jeszcze jako Robert Prevost, był administratorem apostolskim diecezji Chiclayo oraz biskupem tytularnym Sufar. Z kolei w latach 2018–2023 przyszły papież Leon XIV był drugim wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Peru.

Rzeźbę wykonano ze stali, włókna szklanego i żywicy. Do Callao przetransportowano ją w częściach, a następnie zamontowano za pomocą dźwigu – i obecnie góruje ona nad portowym miastem.

Autorzy rzeźby – 43-letni Rafael Gutiérrez i 42-letni Deyvi Wong twierdzą, że wraz ze swoim zespołem wykonali rzeźbę w 45 dni. Przy pracach uwzględniono projekt dostarczony przez miasto, ale rzeźbiarze korzystali też z licznych zdjęć Leona XIV, by odtworzyć wszystkie szczegóły jego twarzy.

Koniec protestu przeciwko wysokim cenom najmu w Lizbonie

Trwający od 17 października na lizbońskim placu Rossio protest przeciwko wysokim cenom wynajmu mieszkań w Portugalii zakończył się - poinformowali 9 listopada późnym wieczorem organizatorzy manifestacji. Demonstracja miała charakter antyrządowy.

Organizatorzy protestu w stolicy Portugalii przekazali, że wszystkie namioty, które były częścią obozowiska, zostały zdemontowane i usunięte z placu. Do likwidacji miasteczka namiotowego przyczyniła się poniedziałkowa decyzja Sądu Administracyjnego w Lizbonie, który zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego październikowe orzeczenie jednego ze stołecznych sądów, który uznał za legalne rozbicie namiotu na placu Rossio przez jedną z uczestniczek manifestacji. Niektórzy z demonstrantów zapowiadali, opuszczając stołeczny plac, że w przyszłości podejmą kolejne protesty przeciwko – jak podkreślali – złej polityce mieszkaniowej rządu premiera Luisa Montenegro.

Manifestację w Lizbonie zainicjowano tydzień po tym, jak w Porto na placu Jana I Dobrego rozpoczął się protest w tej samej sprawie. W obu miastach kilkakrotnie dochodziło do starć demonstrantów z policją, w których rannych zostało łącznie 160 osób. Funkcjonariusze zatrzymali w sumie 99 manifestantów.