Władze Callao twierdzą, że posąg przedstawiający papieża z szeroko rozłożonymi rękoma jest największym pomnikiem Ojca Świętego na świecie. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 9 listopada.

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Leon XIV zostanie powitany w Peru 14-metrowym posągiem

Leon XIV, pierwszy w historii Amerykanin, który został papieżem, ma też obywatelstwo Peru – w kraju tym, jeszcze jako Robert Prevost, był administratorem apostolskim diecezji Chiclayo oraz biskupem tytularnym Sufar. Z kolei w latach 2018–2023 przyszły papież Leon XIV był drugim wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Peru.

Papież przybędzie do Peru 11 listopada i będzie to jego ostatni przystanek w czasie 12-dniowej pielgrzymki do Ameryki Południowej, w czasie, której Ojciec Święty odwiedza Urugwaj, Argentynę i właśnie Peru. To pierwsza pielgrzymka Leona XIV na kontynent, z którym był w przeszłości silnie związany. Leon XIV chce wykorzystać ją do wezwań o jedność politycznie podzielonego regionu, a także jako okazję do poruszania kwestii społecznych i ekonomicznych.

– To idealne powitanie papieża – mówi 29-letnia Natalia Moran, która obserwowała odsłonięcie pomnika Leona XIV w Callao. Jak relacjonuje Reuters, kobieta przyszła na uroczystość z matką – obie miały na sobie podkoszulki z wizerunkiem Leona XIV i hasłem: „Witaj w domu, papieżu Leonie”.

W uroczystym odsłonięciu pomnika brało udział kilkaset osób. Tłum wiwatował, przy akompaniamencie chóru, gdy 14-metrowa rzeźba została odsłonięta. Reuters podkreśla, że jest ona bardzo wierną podobizną papieża, do tego stopnia, że na twarzy Leona XIV widać niewielki pieprzyk nad górną wargą.

Na twarzy Leona XIV przedstawionego na pomniku odwzorowano nawet niewielki pieprzyk, jaki papież ma nad wargą Foto: REUTERS

14-metrowy pomnik papieża Leona XIV w Peru ma nieść przesłanie, że „pokój zwycięża”

Rzeźbę wykonano ze stali, włókna szklanego i żywicy. Do Callao przetransportowano ją w częściach, a następnie zamontowano za pomocą dźwigu – i obecnie góruje ona nad portowym miastem.

Autorzy rzeźby – 43-letni Rafael Gutiérrez i 42-letni Deyvi Wong twierdzą, że wraz ze swoim zespołem wykonali rzeźbę w 45 dni. Przy pracach uwzględniono projekt dostarczony przez miasto, ale rzeźbiarze korzystali też z licznych zdjęć Leona XIV, by odtworzyć wszystkie szczegóły jego twarzy.

Wong liczy, że dla Callao, miasta, które boryka się z przestępczością, pomnik będzie niósł przesłanie „pokoju, który powinien zwyciężyć pomiędzy mieszkańcami”.

Na mszach w Limie i Chiclayo, które ma odprawić papież, spodziewane są miliony mieszkańców Peru. W stolicy Peru już sprzedawane są podkoszulki z podobiznami papieża i pamiątki związane z pielgrzymką, która dopiero się rozpocznie – zauważa Reuters. W Chiclayo, mieście w którym przyszły papież był administratorem apostolskim, również stoi pomnik Leona XIV.