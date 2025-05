- Jest kimś, kto ma umiejętności przywódcze, ale potrafi też słuchać. To człowiek cnoty. Jest bardzo lubiany i kochany, nie jest arogancki – podkreślała.



Mieszkaniec Limy: Papież za rok przyjedzie do Peru dla jedzenia

Prawniczka z Limy, stolicy Peru, Carolina Flores, w rozmowie z agencją Reutera podkreśla, że jest „niesamowitym darem z nieba to, że nowy papież jest Peruwiańczykiem”. - Dla nas papież jest Peruwiańczykiem. Jest Peruwiańczykiem, ponieważ żył od dziesięcioleci w Peru – wyjaśniła.



Inny mieszkaniec Limy, Salvador Oliva Ramos mówi, że jest pewien, iż nowy papież przyjedzie do swojej przybranej ojczyzny, by „naprawić” rzeczy w kraju, a także, by znów cieszyć się lokalną kuchnią. - Jest papieżem, który je ceviche (sałatka z surowej ryby marynowanej w soku z cytrusów), baraninę z fasolą, cau cau (gulasz z flaków zmieszanych z ziemniakami i przyprawami) - wyliczał mężczyzna, przywołując nazwy lokalnych potraw. - Zapewniam was, że za rok papież przyjedzie tu dla jedzenia - dodał.



Agencja Reutera zauważa, że papież Leon XIV w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu przemówił m.in. po hiszpańsku, pozdrawiając Peru i Chiclayo.



Do godności kardynała Prevosta podniósł w 2023 roku papież Franciszek, który sprowadził przyszłego papieża do Rzymu i postawił go na czele Dykasterii ds. Biskupów w Watykanie. Zajmując to stanowisko odpowiadał m.in. za rekomendowanie papieżowi kandydatów na biskupów.