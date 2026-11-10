Massie, który nie zdobył miejsca w przyszłym Kongresie, po tym, jak przegrał organizowane przez Partię Republikańską prawybory z popieranym przez Trumpa Edem Gallreinem (to on obejmie mandat z 4. okręgu w Kentucky, który dotychczas sprawował Massie), jest jednym z republikanów najostrzej krytykujących Trumpa, m.in. za wojnę z Iranem.

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Donald Trump atakuje Thomasa Massiego: To naprawdę chory człowiek

9 listopada kongresmen zgłosił wniosek o impeachment Hegsetha w związku z jego działaniami podczas wojny z Iranem. Wniosek ma być głosowany w ciągu najbliższych dwóch dni.

W odpowiedzi na wniosek Trump zaatakował kongresmena. Na konferencji prasowej w Białym Domu nazwał Massiego „kompletnym nieudacznikiem”.

- Nie powinien zajmować czasu Kongresowi, Senatowi ani w ogóle robić tego, co robi – stwierdził prezydent USA. – Można było przyjść z najlepszą ustawą na świecie, nawet z taką, za którą głosowali Demokraci, a on i tak był przeciw. I myślałem sobie: „Co jest nie tak z tym człowiekiem?”. To chory, naprawdę chory człowiek. Naprawdę coś jest z nim nie tak – kontynuował.

Donald Trump mówi, że Pete Hegseth wygrał wojnę z Iranem

Następnie Trump odniósł się do wniosku ws. Hegsetha. – A teraz jeszcze atakuje Pete'a Hegsetha. Nie lubi Hegsetha. Ale tak naprawdę, co Hegseth zrobił złego? Wygrał wojnę. Dowodził i wygrał wojnę w Wenezueli. (…) I z pewnością, moim zdaniem, wygrał również wojnę z Iranem. A przynajmniej zdecydowanie ją wygrywa. Iran bardzo chciałby zawrzeć porozumienie i został zdziesiątkowany – stwierdził Trump. „Wojna” z Wenezuelą, o której mówił prezydent USA to operacja z 3 stycznia, w czasie, której z Wenezueli uprowadzono przywódcę tego kraju Nicolása Maduro i jego żonę, Cilię Flores. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego i do dzisiaj nie zakończyła się zawarciem ostatecznego porozumienia, choć 17 czerwca Donald Trump podpisał wstępne porozumienie kończące konflikt.

W kontekście konfliktu z Iranem Trump stwierdził, że „na obecnym etapie podjęcie działań militarnych prawdopodobnie nie będzie konieczne”. Już wcześniej mówił, że, jeśli dojdzie do postępu w rozmowach, USA nie podejmą takich działań, choć przed wyborami połówkowymi do Kongresu pojawiały się sygnały, że po wyborach Stany Zjednoczone mogą podjąć działania militarne przeciw Iranowi.

Trump nie wykluczył całkowicie scenariusza, w którym USA ponownie atakują Iran. – Jesteśmy w pełnej gotowości bojowej i przygotowani do działania, gdyby cokolwiek się zmieniło – stwierdził.

- Widać coraz wyraźniejsze oznaki, że konflikt zmierza ku końcowi – podsumował Trump, który podobne deklaracje składał już jednak kilkukrotnie.