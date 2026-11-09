Ustępujący republikański kongresmen Thomas Massie z Kentucky zgłosił w poniedziałek wniosek o postawienie ministra obrony USA Pete'a Hegsetha w stan oskarżenia (impeachment), m.in. w związku z jego działaniami podczas wojny z Iranem. Przedstawiając w Izbie Reprezentantów zarzuty stanowiące podstawę procedury impeachmentu, Massie stwierdził, że Hegseth nadużył uprawnień w związku z działaniami podejmowanymi podczas wojny z Iranem. Zarzucił mu również, że „świadomie wydawał i realizował bezprawne rozkazy dotyczące rozpoczęcia wojny przeciwko obcemu państwu”.

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– Minister obrony Pete Hegseth poprzez takie działania dowiódł, że jeśli pozwoli mu się pozostać na stanowisku, nadal będzie stanowił zagrożenie dla Konstytucji, a jego postępowanie jest rażąco niezgodne z obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji oraz z zasadami państwa prawa – stwierdził Massie, przeciwnik polityczny Trumpa.

Massie złożył podobny wniosek już we wrześniu. Wówczas jednak przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson przedwcześnie zakończył sesję i odesłał kongresmenów do ich okręgów na czas kampanii wyborczej. W efekcie Izba nie zdążyła zagłosować nad inicjatywą.

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Impeachment Pete’a Hegsetha. Potrzebne są głosy republikanów

Wniosek o impeachment ma poprzeć Partia Demokratyczna, a według mediów także część republikanów. W niedzielę najwyższy rangą przedstawiciel demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył, że zdecydowanie popiera postawienie Hegsetha w stan oskarżenia.

Jak wyjaśnia CNN, prawdopodobnie znajdzie się wystarczająca liczba głosów, by postawić Hegsetha w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu. Do tego wystarczy zwykła większość w Izbie Reprezentantów. Mało prawdopodobne jest jednak uzyskanie większości wymaganej do uznania go za winnego i usunięcia ze stanowiska. Potrzebne jest do tego poparcie dwóch trzecich senatorów, co oznaczałoby konieczność zdobycia około 20 głosów republikanów – podkreśliła stacja.

W ubiegłym tygodniu, po porażce republikanów w wyborach do Kongresu, prezydent USA Donald Trump przyznał, że jest namawiany do zdymisjonowania Hegsetha. Zadeklarował jednak, że zamierza pozostawić go na stanowisku.

Na wtorkowy poranek Hegseth zapowiedział konferencję prasową, podczas której ma przedstawić swoje stanowisko w sprawie wniosku o impeachment. W poniedziałek zapewnił, że nie przejmuje się inicjatywą kongresmena. Jak zauważa Polska Agencja Prasowa, konferencja ma się odbyć w dniu wizyty w USA wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak zapowiedział Pentagon, we wtorek o godz. 10.30 czasu miejscowego Hegseth ma powitać polskiego ministra w siedzibie resortu obrony.