Prezydent USA Donald Trump
„Czy ktokolwiek naprawdę wierzy, że te »wybory« były uczciwe? Jak sondaże mogły tak bardzo się pomylić?” – napisał Donald Trump w serwisie społecznościowym Truth Social. Dodał, że niektóre transze głosów oddanych we wczesnym głosowaniu były tak duże, że „niemożliwe było wygranie, niezależnie od tego, jak wielu ludzi poszło głosować”.
„Tu chodzi o maszyny, które są znacznie ważniejsze niż wyborca” – zakończył swój wpis prezydent USA.
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Wybory do Kongresu były plebiscytem nad dwoma latami rządów prezydenta Donalda Trumpa. Przegrał je sromotnie.
Wpis odnosi się m.in. do sytuacji w Teksasie, gdzie kandydat Demokratów do Senatu James Talarico zdobył w głosowaniu przedterminowym tak dużą liczbę głosów, że wygrałby nawet wtedy, gdyby wszyscy wyborcy, którzy poszli do urn we wtorek, poparli jego republikańskiego rywala. W Teksasie, podobnie jak w wielu innych stanach, większość wyborców oddała głosy przed dniem wyborów – osobiście lub korespondencyjnie.
Była to pierwsza powyborcza wypowiedź Trumpa, w której wprost oskarżył oponentów o fałszerstwa wyborcze. Wcześniej mówił jedynie o rzekomo nieuczciwej strategii Demokratów na Alasce. Według prezydenta mieli oni doprowadzić do startu dwóch kandydatów, których zadaniem było zmylenie wyborców i odebranie głosów senatorowi Danowi Sullivanowi. W miniony weekend Trump udostępniał również liczne wpisy anonimowych użytkowników, zawierające wykresy mające wskazywać na rzekome nieprawidłowości w głosowaniu. Jeszcze w noc wyborczą prezydent powiedział dziennikowi „The New York Times”, że uzna wynik głosowania.
Jak zauważa korespondent Polskiej Agencji Prasowej, Trump nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, a od około dekady wyborcy korzystający z możliwości wcześniejszego głosowania częściej popierają kandydatów Partii Demokratycznej.
Co więcej, wbrew sugestiom Trumpa przedwyborcze sondaże wskazywały na wyraźną przewagę Demokratów. W niektórych przypadkach poparcie dla kandydatów tej partii okazało się jednak nieco wyższe, niż przewidywały badania. Demokraci zdobyli większość w obu izbach Kongresu, uzyskując co najmniej 252 mandaty w Izbie Reprezentantów. Z dotychczasowych wyników wynika, że kandydaci Demokratów do Izby otrzymali o 13 proc. więcej głosów niż kandydaci Republikanów. To największa przewaga jednej partii w wyborach do Izby od 1976 r.
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PAP przypomina, że Trump już wcześniej wielokrotnie wysuwał niepoparte dowodami oskarżenia o fałszerstwa wyborcze. Dotyczyły one przede wszystkim wyborów prezydenckich z 2020 r., które przegrał z Joe Bidenem. On i jego współpracownicy twierdzili wówczas m.in., że w domniemanym spisku uczestniczyli producenci maszyn wykorzystywanych do głosowania i liczenia głosów.
W 2023 r. telewizja Fox News zgodziła się zapłacić 787 mln dolarów firmie Dominion Voting Systems w ramach ugody dotyczącej rozpowszechniania nieprawdziwych twierdzeń o jej urządzeniach i rzekomym udziale firmy w fałszowaniu wyników wyborów. Ugodę w podobnej sprawie zawarł również Rudy Giuliani, były prawnik Trumpa.
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