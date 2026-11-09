Michał Oksiński, który w sobotę strzelał na krakowskim Rynku Głównym, ukończył technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Ostrowcu Świętokrzyskim, potocznie nazywane „samochodówką”. Dyrektor placówki Marcin Sitarz zwrócił uwagę, że edukacja Oksińskiego przypadła w dużej mierze na okres pandemii.

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– W zasadzie tylko pierwsza klasa i ostatnie trzy miesiące klasy maturalnej to była nauka stacjonarna. Poza tym zajęcia w większości odbywały się zdalnie – podkreślił dyrektor.

Sam nie uczył Oksińskiego, ale pamięta go jako ucznia. – Skończył technikum na kierunku technik mechanik CNC. Był to wówczas profil czteroletni. W 2022 r. zdał maturę i egzamin zawodowy. Wyniki miał niezłe – wskazał Sitarz.

Dyrektor szkoły o zamachowcu: Nie sprawiał problemów wychowawczych

Dyrektor przyznał, że Oksiński nie sprawiał problemów wychowawczych i angażował się w życie szkoły, m.in. uczestnicząc w konkursach. – W corocznym wojewódzkim konkursie tzw. wiedzy normalizacyjnej był członkiem drużyny, która zwyciężyła. Oddawał też krew i zarejestrował się jako potencjalny dawca szpiku kostnego – wspominał dyrektor.

Sitarz zapewnił, że po tragicznych wydarzeniach z soboty szkoła koncentruje się na wsparciu uczniów. – Chodzi o to, żeby tę traumę przetrawili i zrozumieli, co się stało. Przede wszystkim jednak, żeby wiedzieli, że szkoła jest dla nich bezpiecznym miejscem. Organizujemy spotkania z psychologiem. W poniedziałek od rana psycholog pełnił dyżur. Udostępniliśmy też numer telefonu do poradni psychologiczno-pedagogicznej, pod którym uczniowie mogą szukać pomocy. Rozmawiamy z nimi, odbyło się również spotkanie zespołu wychowawczego z nauczycielami – wyliczał dyrektor.

Zamach w Krakowie. Trzy ciała w mieszkaniu 24-latka

Do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę około godz. 15. 24-latek wjechał samochodem na Rynek i zaczął strzelać do znajdujących się tam ludzi. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym interweniujący policjanci oraz sprawca. Napastnik został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami i zatrzymany. W poniedziałek przekazano informację o jego śmierci.

W rodzinnym mieszkaniu Oksińskiego w sobotę wieczorem policjanci natrafili na ciała trzech osób z ranami postrzałowymi: 53-letniego mężczyzny, 52-letniej kobiety oraz 21-latki. Służby ustaliły, że zmarli to najbliżsi członkowie rodziny zamachowca.

Według wstępnej oceny prokuratorów rodzina zamachowca zmarła w sobotę rano albo w nocy z piątku na sobotę. Dokładne ustalenie czasu zgonu ofiar ma pozwolić sekcja zwłok.