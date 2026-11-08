Michał O. pochodzi z województwa świętokrzyskiego. Jego rodzina wywodziła się z gminy Waśniów w powiecie ostrowieckim. Kilkanaście lat temu przeniosła się do Ostrowca Świętokrzyskiego. 24-latek kształcił się w miejscowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie zdobywał umiejętności w zawodzie tokarza.

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Osoby mieszkające w sąsiedztwie rodziny O., z którymi rozmawiali dziennikarze, przedstawiały mężczyznę jako człowieka cichego, spokojnego i niezwracającego na siebie uwagi. Podobnie wypowiadały się o pozostałych domownikach. Mieszkańcy bloku przy ulicy Tylnej podkreślali, że rodzina nie sprawiała kłopotów sąsiedzkich.

Część sąsiadów nie miała świadomości, że Michał O. interesuje się bronią. Inni wspominali, że zarówno on, jak i jego ojciec pasjonowali się strzelectwem i bywali na strzelnicy. Policja potwierdziła, że Michał O. posiadał pozwolenie na broń sportową. Według przekazanych przez funkcjonariuszy informacji wcześniej nie był karany ani notowany.

„Gazeta Wyborcza” przytoczyła relację jednej z sąsiadek, która zwróciła uwagę na charakterystyczny wygląd młodego mężczyzny. Jak opowiadała, zazwyczaj nosił ciemne ubrania i zakładał kaptur. „Maska na twarzy. Taki trochę bez wyrazu, bez emocji” – mówiła rozmówczyni gazety.

Rodzina zamachowca z Krakowa nie żyje. Rektor ASP wspomina siostrę sprawcy

21-letnia Magdalena, siostra 24-latka, była studentką malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej talent plastyczny rozwijał się już w czasach szkolnych. Uczęszczając do II LO im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, brała udział również w zajęciach miejscowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

O jej zdolnościach mówił PAP prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec. Przypomniał, że w marcu 2024 roku młoda artystka zaprezentowała swoje prace podczas wernisażu.

– Była bardzo utalentowaną plastycznie osobą – powiedział samorządowiec. W wydarzeniu zorganizowanym w Centrum Aktywności Obywatelskiej uczestniczyli także rodzice dziewczyny.

Ojciec Magdaleny opowiadał wcześniej lokalnej telewizji, że córka przejawiała zdolności artystyczne od najmłodszych lat. Talent odziedziczyła po matce, a rodzina wspierała ją w rozwijaniu zainteresowań.

Śmierć studentki poruszyła społeczność krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do tragedii odniósł się rektor uczelni, prof. Andrzej Bednarczyk. W opublikowanym wpisie w serwisie społecznościowym poinformował, że Magdalena, studentka trzeciego roku malarstwa, została zamordowana wraz z rodzicami. Wspomniał również o innej osobie związanej z uczelnią, której siostra została dwukrotnie postrzelona przez napastnika.

Głos zabrał rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Andrzej Bednarczyk, poruszony śmiercią studentki i wydarzeniami w Krakowie i w Ostrowcu Św.

„Nic już nie będzie takie jak dawniej. Delikatna tkanka naszej akademickiej społeczności została boleśnie zraniona” – napisał rektor.

Kondolencje opublikowała także galeria BWA Ostrowiec Świętokrzyski. W swoim wpisie przypomniała, że Magdalena była absolwentką miejscowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej i studentką krakowskiej ASP. Wyraziła współczucie rodzinom wszystkich ofiar oraz społeczności uczelni.

Ciała trzech osób znaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu

W sobotę wieczorem w mieszkaniu rodziny O. przy ul. Tylnej w Ostrowcu policjanci znaleźli ciała trzech osób. Byli to 53-letni ojciec, 52-letnia matka oraz młodsza siostra sprawcy krakowskiego ataku. Na ciałach ujawniono obrażenia postrzałowe.

W mieszkaniu zabezpieczono siedem sztuk broni. Śledczy ustalają okoliczności śmierci członków rodziny 24-latka oraz ewentualny związek tych zdarzeń z atakiem w Krakowie. Nie przekazano dotychczas oficjalnych ustaleń dotyczących czasu śmierci trzech osób ani przebiegu wydarzeń w ostrowieckim mieszkaniu.

Do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę, 7 listopada, około godz. 15. 24-latek wjechał samochodem na rynek i zaczął strzelać do znajdujących się tam osób. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym interweniujący policjanci.

Napastnik został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami i zatrzymany. Trafił do szpitala pod nadzorem służb. Okoliczności przygotowania ataku oraz motyw działania sprawcy są przedmiotem śledztwa prowadzonego z udziałem prokuratury i służb specjalnych.