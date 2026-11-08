Od północy, zgodnie z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego, w Polsce obowiązuje dwudniowa żałoba narodowa. Flagi Polski są opuszczone przez Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, na gmachu Sejmu i wielu budynkach. Nadawcy radiowi i telewizyjni oraz redakcje dzienników i czasopism mają uwzględniać potrzebę uczczenia pamięci ofiar aktu terroru. Wiele z nich zamieściło na swoich stronach internetowych przy swoich logotypach czarną wstążkę.

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Ogłoszenie żałoby narodowej nie oznacza natomiast automatycznego zakazu koncertów i wydarzeń rozrywkowych, sportowych czy innych imprez. Decyzje o ich odwołaniu podejmują organizatorzy. Natomiast urzędy, szkoły, uczelnie, sklepy, restauracje oraz zakłady pracy funkcjonują w normalnym trybie.

Niezależnie od decyzji Karola Nawrockiego, prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił również żałobę miejską, która obowiązuje od 8 do 11 listopada. Odwołano miejskie obchody Święta Niepodległości oraz wszystkie imprezy organizowane przez Urząd Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne i spółki miejskie.

Kondolencje od Marszałka Sejmu

„W związku z tragicznym i bezprecedensowym aktem terroru w Krakowie, do którego doszło w sobotę 7 listopada 2026 r., w dniach 8 i 9 listopada 2026 r., w celu oddania hołdu ofiarom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono żałobę narodową” – napisało Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu.

Jak podkreślono, zarówno na gmachu Sejmu, jak i na wielu innych budynkach i przed nimi flagi Rzeczypospolitej Polskiej opuszczono do połowy masztu.

Kancelaria poinformowała ponadto, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jeszcze w sobotę przekazał kondolencje rodzinom ofiar i życzył siły rannym.

Również Senat na platformie X napisał, iż łączy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar ataku. „Słowa szczególnego uznania kierujemy do funkcjonariuszy polskiej policji st. post. Jakuba Kulika i st. post. Artura Morańskiego – ich odwaga, poświęcenie i bohaterska postawa to wzór oddania służbie i drugiemu człowiekowi” – podkreślił Senat.

Roberta Metsola: Kraków jest miastem niezłomnym

Flagi przed instytucjami Unii Europejskiej w Brukseli zostały w niedzielę opuszczone do połowy masztu na znak solidarności z Polską. Polskie i unijne flagi opuszczono także przed polskimi placówkami w Brukseli: ambasadą RP w Belgii oraz Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE.

O opuszczeniu flag przewodnicząca PE poinformowała w niedzielę we wpisie w języku polskim zamieszczonym na platformie X. „Parlament Europejski łączy się z Polską w żałobie. Kraków. Niezłomne Miasto" - podkreśliła.

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Metsola, która w czwartek i piątek złożyła wizytę w Polsce, jako pierwsza zareagowała na sobotnią strzelaninę w Krakowie deklarując wyrazy solidarności z Polakami. Solidarność wyrazili w sobotę również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Także przed tymi dwiema instytucjami - Komisją Europejską i Radą Europejską - flagi Unii Europejskiej są w niedzielę opuszczone do połowy masztu.

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i otworzył ogień do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród rannych jest dwóch policjantów.

Kondolencje spływają ze stolic Europy i z innych krajów

„Rząd Zjednoczonego Królestwa pogrążony jest w głębokiej żałobie po śmierci brytyjskiego obywatela oraz pozostałych ofiar przerażającego ataku w Krakowie. Rodzinom ofiar składam najszczersze kondolencje” - podkreślił Miliband w wieczornym poście w serwisie X. - „Królestwo deklaruje niezachwianą solidarność z obywatelami Polski” - dodał.

Nieco wcześniej brytyjski premier Andy Burnham napisał, że jest „wstrząśnięty i zasmucony” strzelaniną, którą określił mianem „bezsensownej przemocy”. Polska policja poinformowała wieczorem, że wśród zabitych w ataku znajduje się obywatel brytyjski.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul napisał w sobotę w serwisie X po polsku, że jest głęboko zasmucony tragiczną w skutkach strzelaniną w Krakowie. Szef niemieckiej dyplomacji skierował wyrazy współczucia do bliskich ofiar. W dalszej części wpisu, sformułowanej w języku angielskim, minister poinformował, że przekazał kondolencje szefowi polskiej dyplomacji Radosławowi Sikorskiemu, którego określił jako swojego przyjaciela, oraz zapewnił o solidarności z Polską.

Kondolencje bliskim ofiar złożył także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Szef niemieckiego rządu przekazał, że jest głęboko poruszony wydarzeniami w Krakowie. Zapewnił, że Niemcy jako przyjaciel i partner stoją w tych trudnych chwilach u boku Polski.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił w sobotę o solidarności i współczuciu dla Polski po strzelaninie w Krakowie. „Szok i emocje po tragicznej strzelaninie, do której doszło w Krakowie” - napisał francuski prezydent w serwisie X. Wyraził następnie „pełną solidarność, szczere kondolencje, współczucie dla Polski, ofiar i ich rodzin i bliskich”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również na X zareagował na wydarzenia w Krakowie. „Szokująca zbrodnia w Krakowie. W imieniu narodu ukraińskiego oraz osobiście składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla tego ataku i wierzymy, że sprawca stanie przed sądem. Życzymy siły i szybkiego powrotu do zdrowia rannym oraz wszystkim, których dotknęła ta tragedia. Ukraina jest solidarna z Polską i Polakami. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa” - napisał na X.

Solidarność z narodem polskim wyraził premier Malezji Anwar Ibrahim. Jak ocenił, tragedia ta podkreśla „konieczność walki z terroryzmem, w tym z prawicowym ekstremizmem”.

Szef malezyjskiego rządu zaznaczył we wpisie, że jest „zasmucony przerażającą strzelaniną w Krakowie, która pochłonęła sześć niewinnych istnień ludzkich i pozostawiła wiele innych osób rannych”. W imieniu swojego kraju złożył najszczersze wyrazy współczucia pogrążonym w żałobie rodzinom oraz zapewnił o modlitwie za szybki powrót poszkodowanych do zdrowia.

Premier odniósł się również do motywów sprawcy, określając doniesienia o tym, że znajdował się on pod wpływem skrajnie prawicowego ekstremizmu, jako „głęboko niepokojące”.

„Ta tragedia podkreśla potrzebę przeciwstawienia się terroryzmowi we wszystkich jego formach, w tym rosnącemu zagrożeniu ze strony brutalnego prawicowego ekstremizmu. Żadna ideologia nie może usprawiedliwiać morderstwa niewinnych ludzi” – napisał Ibrahim. „Malezja jest zaangażowana we współpracę ze społecznością międzynarodową na rzecz przeciwdziałania ekstremizmowi oraz obrony pokoju i ludzkiej godności” – zapewnił szef malezyjskiego rządu.

Kondolencje rodzinom ofiar i słowa solidarności z polskim narodem wyrazili też m.in. ambasador USA w Polsce Tom Rose, premier Litwy Mindaugas Sinkeviczius, premier Finlandii Petteri Orpo oraz prezydentka Estonii Ulle Madise, premier Ukrainy Serhij Korecki i mer Lwowa Andrij Sadowy, premier Słowacji Robert Fico, prezydentka Mołdawii Maia Sandu, resort dyplomacji Bośni i Hercegowiny oraz szef MSZ Rumunii Dan Neculaescu,

premier Węgier Peter Magyar, minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand, premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz ambasador Japonii w Polsce Akira Kono.