„Głęboki wstrząs, jaki ogarnął Polskę po wczorajszej przerażającej masowej zbrodni w Krakowie, jest naprawdę niezwykły. Przemoc na taką skalę jest tutaj nie tylko czymś niespotykanym – jest wręcz niewyobrażalna i całkowicie obca polskiemu charakterowi narodowemu” – napisał na portalu X ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.

Reklama Reklama

Ambasador napisał, że Polska jest krajem tak wyjątkowo bezpiecznym, spokojnym i uporządkowanym właśnie dlatego, że jej mieszkańcy są tak przyzwoitymi ludźmi.

„Dziś, gdy Polska pogrążona jest w żałobie, prezydent Stanów Zjednoczonych i cała Ameryka łączą się z nią w bólu” – napisał ambasador Rose.