Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 7 na 8 listopada:

Kraków: 23-latek chodził z nożem po ulicy. Policja oddała strzały

Krakowska policja zatrzymała w nocy z soboty na niedzielę 23-letniego mężczyznę, który chodził z nożem po ul. Kapelanka. Podczas interwencji padły strzały ostrzegawcze, a następnie jeden z policjantów oddał w kierunku mężczyzny niecelny strzał – poinformowała PAP rzeczniczka małopolskiej policji, podinsp. Katarzyna Cisło.

Jak wyjaśniła, policjanci najpierw oddali strzały ostrzegawcze, jednak mężczyzna nie zareagował. Wówczas jeden z funkcjonariuszy oddał strzał w jego kierunku, ale nie trafił. – To otrzeźwiło mężczyznę, który odrzucił nóż. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do szpitala – powiedziała podinsp. Cisło.

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Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że zatrzymany może być osobą z zaburzeniami. Podinsp. Cisło podkreśliła, że nocne zdarzenie nie miało związku z sobotnią strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie.

Gadi Eisenkot otrzyma misję utworzenia nowego rządu Izraela

Gadi Eisenkot, były szef sztabu izraelskiej armii, który poprowadził centrową partię Yashar w wyborach 27 października, będzie miał do sześciu tygodni na zbudowanie koalicji, która zastąpi rząd Benjamina Netanjahu.

Jak poinformowała w oświadczeniu kancelaria prezydenta, Isaac Herzog oficjalnie powierzy Eisenkotowi misję utworzenia rządu w niedzielę. Decyzja prezydenta zapadła po dwudniowych konsultacjach przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu z przedstawicielami wszystkich partii, które zdobyły mandaty w Knesecie.

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Eisenkot uzyskał poparcie 67 deputowanych nowego Knesetu, w tym 19 przedstawicieli dwóch partii arabskich. Obecny premier Benjamin Netanjahu otrzymał rekomendacje zaledwie 46 parlamentarzystów.

Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Problemy z prądem i ogrzewaniem

Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy zmasowany atak rakietowy i dronowy na infrastrukturę energetyczną w rejonie stolicy Ukrainy. Doprowadziło to do poważnych zakłóceń w dostawach energii elektrycznej i ogrzewania w Kijowie, gdzie temperatury zbliżają się do zera stopni Celsjusza – poinformowały w sobotę ukraińskie władze.

Rosja przeprowadziła kilka fal ataków z użyciem pocisków balistycznych. Jak poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko, kilka z nich trafiło w Most Północny na Dnieprze, powodując jego uszkodzenie.

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Według ukraińskiego Ministerstwa Energetyki poważnie uszkodzona została infrastruktura energetyczna poza Kijowem, w tym instalacje przesyłające energię elektryczną z dwóch elektrowni jądrowych do stolicy i centralnych regionów Ukrainy.

– Stolica zmaga się z poważnymi problemami z dostawami energii elektrycznej, wody i ogrzewania – napisał prezydent Wołodymyr Zełenski na platformie X. Dodał, że rosyjskie ataki uszkodziły również stacje elektroenergetyczne w pięciu innych obwodach Ukrainy.

W nocnych atakach zginęły co najmniej dwie osoby, a około 12 zostało rannych. Rosyjskie uderzenia spowodowały również uszkodzenia budynków mieszkalnych, siedzib przedsiębiorstw oraz innych obiektów niemieszkalnych.

Rosyjskie ataki na Ukrainę. 600 tys. odbiorców bez prądu, jedna osoba zginęła

W obwodzie dniepropietrowskim po rosyjskim ataku około 600 tys. odbiorców zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej. W rosyjskim ataku na Odessę zginęła jedna osoba – podała agencja informacyjna Ukrinform. Uszkodzona została również infrastruktura.

Wieczorem liczne rosyjskie drony zaatakowały obwód żytomierski w północno-zachodniej części Ukrainy. Celem była infrastruktura energetyczna. Według lokalnych władz trafiona została m.in. elektrociepłownia, a jedna ze stacji elektroenergetycznych została całkowicie zniszczona.