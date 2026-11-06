Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 5 na 6 listopada:
Główne indeksy giełdowe w USA zanotowały w czwartek najgłębszą przecenę od „dnia wyzwolenia”, gdy Donald Trump ogłosił globalne cła. Dow Jones spadł o 3,4 proc., S&P 500 o 4,4 proc., a Nasdaq Composite o 5,5 proc. Indeks spółek półprzewodnikowych Philadelphia Semiconductor Index stracił ponad 12 proc.
Inwestorzy obawiają się, że po zwycięstwie Demokratów w wyborach do Kongresu branża AI znajdzie się pod ostrzejszym nadzorem. Doszły do tego wątpliwości co do ogromnych wydatków i zadłużenia firm technologicznych oraz możliwe spowolnienie rozbudowy centrów danych w stanach, w których władzę objęli Demokraci. Akcje Nvidii spadły o 9,3 proc., Qualcommu o 9,5 proc., a Arm Holdings o 13,1 proc. Drugi dzień z rzędu mocno traciły też Tesla i SpaceX Elona Muska.
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Po druzgocącej porażce republikanów w partii rozpoczęło się szukanie winnych. Część republikanów jednak stoi za prezydentem Trumpem. – Trump jest b...
Paragwajski Kongres nie przyjął w czwartek rezygnacji prezydenta Santiago Peni. Do głosowania w połączonych izbach zabrakło kworum, bo posłowie partii rządzącej opuścili salę. Izba Deputowanych przegłosowała natomiast wszczęcie procedury impeachmentu, a o usunięciu Peni z urzędu zdecyduje Senat, przed którym prezydent ma stanąć w piątek.
Sprawa dotyczy skandalu wokół upadku internetowego banku Ueno, który administrował środkami publicznymi w wysokości blisko 850 mln dolarów. Opozycja zarzuca Peni konflikt interesów, bo do 2025 r. miał udziały w holdingu kontrolującym bank. Opozycyjni senatorowie chcą impeachmentu, by prezydent nie został dożywotnim senatorem z immunitetem. Prokuratura wszczęła trzy postępowania i przeszukała biura firm powiązanych z bankiem.
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Bankructwo internetowego banku Ueno i zarzuty konfliktu interesów doprowadziły do politycznego kryzysu w Paragwaju. Prezydent Santiago Peña ustąpił...
Niecały miesiąc po operacji usunięcia nowotworu płuca papież wyrusza w piątek rano w 11-dniową podróż do Urugwaju, Argentyny i Peru. W Urugwaju, najbardziej zsekularyzowanym kraju Ameryki Południowej, spędzi trzy dni. Od 8 do 11 listopada będzie w Argentynie, gdzie spotka się m.in. z prezydentem Javierem Mileiem. Od 11 do 16 listopada odwiedzi Peru, w którym spędził ponad 20 lat. Zapowiedziano spotkania z ofiarami pedofilii w Argentynie i Peru. Do Rzymu wróci 17 listopada.
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– Wzywam do uznania, że pokój buduje się na sprawiedliwości, poszanowaniu prawa i dialogu, a nie na przemocy – zaapelował do Polaków papież Leon XI...
Prezydent USA powiedział w czwartek, że być może będzie musiał zniszczyć resztę Iranu, choć wolałby tego uniknąć. Stwierdził, że USA są w Iranie od siedmiu miesięcy i kontrolują wszystko, co chciały. Zapewnił też, że szef Pentagonu Pete Hegseth „wykonuje wspaniałą pracę”, choć wcześniej mówił, że jest namawiany do jego dymisji.
Według „New York Timesa” Iran analizuje „konkretne propozycje” mediatorów w sprawie programu nuklearnego, a jednym z głównych punktów spornych są zapasy wysoko wzbogaconego uranu.
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