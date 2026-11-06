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Janusz Lewandowski: Nowa perspektywa finansowa Unii rodzi się w bólach

Im szybsze wdrożenie budżetu UE na lata 2028–2034, być może ostatniego tak korzystnego dla Polski (123 mld euro!), tym lepiej. Bo to pieniądz, który od 2004 r. zmienia nasz kraj na lepsze!

Publikacja: 06.11.2026 05:15

Janusz Lewandowski: Nowa perspektywa finansowa Unii rodzi się w bólach

Foto: Adobe Stock

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Janusz Lewandowski

Wieloletnie budżety Unii Europejskiej to śmiała wyprawa w przyszłość. Nowy sięga roku 2034, i to w najmniej przewidywalnych czasach. To nie tylko wizja przyszłości Europy, ale także liczby, które więcej mówią o niej, niż deklaracje polityczne.

Warto wiedzieć, że wieloletnie budżety unijne narodziły się w 1988 r. jako tzw. pierwszy pakiet Delorsa, dedykowany Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Miał pomóc im we wkroczeniu do Wspólnoty i zmniejszeniu dystansu do założycielskiej szóstki. Faktycznie się zmniejszył, ale najbardziej efektowny skok wykonała Polska – od 2004 r. główny beneficjent budżetu.

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