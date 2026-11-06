Wieloletnie budżety Unii Europejskiej to śmiała wyprawa w przyszłość. Nowy sięga roku 2034, i to w najmniej przewidywalnych czasach. To nie tylko wizja przyszłości Europy, ale także liczby, które więcej mówią o niej, niż deklaracje polityczne.

Warto wiedzieć, że wieloletnie budżety unijne narodziły się w 1988 r. jako tzw. pierwszy pakiet Delorsa, dedykowany Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Miał pomóc im we wkroczeniu do Wspólnoty i zmniejszeniu dystansu do założycielskiej szóstki. Faktycznie się zmniejszył, ale najbardziej efektowny skok wykonała Polska – od 2004 r. główny beneficjent budżetu.