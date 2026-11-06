Joanna Sędziwy, kuratorka wystawy
Materiał powstał we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu
Nie, nigdy nie było Berniniego w Polsce, bo nie mamy go w naszych zbiorach. Teraz, na Zamku Królewskim na Wawelu, otwieramy jego pierwszy pokaz.
Tak. Jego dziełem jest także między innymi baldachim nad grobem św. Piotra wewnątrz Bazyliki św. Piotra i Cathedra Petri, czyli ołtarz główny.
Na wystawie na Wawelu odwołujemy się do zupełnie innego dzieła Gianlorenzo Berniniego – do rzeźby „Ekstaza Świętej Teresy z Ávili” w kaplicy Cornaro w kościele Santa Maria della Vittoria w Rzymie, ufundowanej przez weneckiego kardynała Cornaro, który w ostatnich latach swojego życia osiadł w Rzymie.
To ikoniczne dzieło uważane jest za szczytowe osiągnięcie Berniniego i kamień milowy w historii sztuki. Sam Gianlorenzo określał je żartobliwie „Non meno cattiva”, co w swobodnym tłumaczeniu oznacza „moje najmniej nieudane dzieło”.
Gianlorenzo Bernini, warsztat „Twarz św. Teresy z Ávili”
Na wystawie pokażemy wielkoformatowe zdjęcie całej kompozycji oraz różnorodne prace ze zbiorów włoskich, niemieckich i polskich, powiązane z tą rzeźbą, m.in. model twarzy św. Teresy z Ávili w skali 1:1 z warsztatu Berniniego, grafikę z kaplicą Cornaro, terakotowe bozzetto i polichromowaną rzeźbę przedstawiające osiemnastowieczną reinterpretację „Ekstazy św. Teresy” oraz dwa rysunki, przybliżające proces powstawania twarzy św. Teresy.
Artysta długo szukał najlepszego ujęcia głowy mistyczki. Na rysunkach przywiezionych z Lipska przedstawiona jest frontalnie, ma zamknięte oczy i nieznacznie rozchylone usta, natomiast w ostatecznej rzeźbiarskiej kompozycji jest pokazana z boku, ma rozchylone usta i półprzymknięte oczy – jest o wiele bardziej sensualna, a wyraz ekstatycznego uniesienia jest spotęgowany.
Na wystawie mamy także wizerunki innych świętych w stanie ekstazy, wykonanych przez naśladowców Berniniego.
Jest kontynuacją dwóch naszych wcześniejszych wystaw, zatytułowanych „Ekspresja” z 2023 i „Emocje” z 2024 r.
Na pierwszej były prezentowane rzeźby Johanna Georga Pinsla i Macieja Polejowskiego, z kościoła z Hodowicy, a na drugiej rzeźby Pinsla – stanowiące pierwotne wyposażenie kościoła w Horodence. Były to arcydzieła lwowskiej rzeźby rokokowej.
Mieliśmy więc ekspresję, emocje, a teraz mamy ekstazę. Są to pojęcia bardzo sobie bliskie i ściśle z sobą powiązane. Wszystkie trzy objaśniają stany uczuciowe człowieka, od ich manifestacji zewnętrznej, przez wewnętrzne przeżywanie aż po ekstremalne uniesienie, jakim jest ekstaza.
Podobnie jak wcześniejsze, obecna ekspozycja znajduje się w dwóch salach na drugim piętrze Zamku Królewskiego na Wawelu, w skrzydle zachodnim. Zależało nam, żeby widzowie dostrzegli, że jest to kontynuacja, dlatego wystawa ma podobną scenografię do poprzednich i towarzyszy jej barokowa muzyka Jana Sebastiana Bacha, choć tym razem nieco inna. Nie tak ekspresyjna i dramatyczna, jak wcześniej, ale bardziej kontemplacyjna i wyciszona.
Rzeźba jest zgodna z zapiskami św. Teresy, XVI-wiecznej hiszpańskiej mistyczki, karmelitanki, autorki „Księgi życia”, która jest arcydziełem – zarówno literackim, jak i literatury mistycznej. Św. Teresa opisała w nim dokładnie moment transwerberacji, czyli widzenia Anioła – posłańca Boskiego, przeszywającego jej serce ognistą włócznią zakończoną płomieniem, po czym nastąpiła ekstaza. Przebicie jej serca wypełnia ją miłością Boską.
Bernini wprowadził tylko dwie nieznaczne zmiany do opisu św. Teresy, w którym Anioł stoi po lewej stronie. W jego rzeźbiarskiej kompozycji widoczny jest jest po prawej stronie, a grot nie ma ognistego płomienia.
A świętą Teresę ukazał na obłoku. Marmur w tej części rzeźby wydaje się miękką materią, co jest ekstremalnie trudne do wykonania.
To genialne dzieło powstało w latach 1647–1652, jest więc pracą dojrzałego 50-letniego artysty. O jego mistrzostwie świadczy też cała kompozycja, łącząca rzeźbę, architekturę i malarstwo, tworząc rodzaj theatrum sacrum. Nadprzyrodzony charakter sceny Bernini podkreślił światłem wpadającym przez ukryte okno i spływającym na złote promienie umieszczone ponad kompozycją. Przedstawiona scena jest tym bardziej teatralna, że wyrzeźbieni członkowie rodziny Cornaro zdają się patrzeć na nią z góry jak z teatralnej loży.
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Ale trzeba pamiętać, że te przedstawienia ekstaz musiały być zawsze zgodne z nauczaniem kościoła, bo ich celem nie było zaspokajanie tylko ciekawości, czy wywołanie emocji, lecz ukazanie rzeczywistości nadprzyrodzonej. Dlatego właśnie te ekstatyczne wizerunki świętych należy zawsze rozpatrywać w kontekście religijnym, nie sprowadzając ich wyłącznie do wymiaru estetycznego, czy teatralności.
Tego niestety nie wiemy, w każdym razie była to nadzwyczajnie piękna kobieta.
Ekstaza oznacza moment zjednoczenia świętego z Bogiem. Dla artystów była jednym z największych wyzwań. Jak za pomocą materialnych środków, jakimi są malarstwo i rzeźba, wyrazić to, co jest de facto niewidzialne – intensywne duchowe przeżycie.
Popularność tego tematu rozpowszechniła się po Soborze Trydenckim, co miało związek z kontrreformacją i wzrostem pytań egzystencjalnych o sens ludzkiego życia. Człowiek zdawał sobie sprawę, że nie wszystko jest w stanie wytłumaczyć, że są zjawiska, które trudno wyjaśnić.
Włoski badacz Giovanni Morelli uważał, że w baroku trudno było znaleźć jakikolwiek kościół w Rzymie, w którym nie byłoby właśnie ekstatycznych przedstawień postaci wyłaniających się z mroku z ekstatycznie zwróconymi do nieba oczami, opromienionych światłem. W tym czasie znacznie rzadziej pokazywano męczeństwo świętych, czy jakieś epizody z ich życia.
Liczne też były wówczas nowe beatyfikacje i kanonizacje. Tylko w 1622 r. papież Grzegorz XV wyniósł na ołtarze czterech świętych: Teresę z Ávili, Franciszka Xawerego, Ignacego Loyolę i Filipa Nereusza. Oni wszyscy doświadczyli ekstazy i właśnie te doświadczenia często przedstawiają rzeźby, obrazy, sztandary. Kościół był przychylny tego rodzaju wizerunkom, pokazującym świętych w bezpośrednim kontakcie z Bogiem. Artyści przedstawiali ich głębokie emocje w takich stanach za pomocą mimiki, gestu, postawy, ułożenia ciała, ruchu.
Ale od XVIII wieku temat ekstazy zaczyna powoli w sztuce zanikać. To w wieku XVII jest najczęściej spotykany.
Pokazujemy ekstatyczne stany na przykładzie bozzetta do „Śmierci św. Anastazji”, męczennicy skazanej na spalenie na stosie i „Wizji św. Filipa Nereusza”, który miał widzenie w katakumbach św. Sebastiana. Wyobrażenie ekstazy będzie przedstawione też w dwóch obrazach: w „Śmierci św. Franciszka Xawerego” autorstwa Giovanniego Battisty Gauliego (Baciccio) i „Św. Jan Nepomucen” Giuseppe Marii Crespiego.
Prezentowani święci doznawali ekstaz w chwili śmierci lub jeszcze za życia (np. święta Teresa umarła później w sposób naturalny). Kościół starannie weryfikował, czy te widzenia nie były skutkiem złudzenia, halucynacji lub choroby psychicznej, czy rzeczywiście wynikały z autentycznej pobożności. I czasem zdarzało się, że proces beatyfikacyjny z braku wystarczających dowodów zostawał zatrzymany, jak w przypadku Marii Raggi, której model wizerunku prezentujemy na wystawie, mimo że jej rodzina bardzo liczyła na jego ponowne wszczęcie, gdy zamawiała u Berniniego jej pomnik w Bazylice Santa Maria sopra Minerva.
Celem pokazu jest także zwrócenie uwagi na znaczenie bozett i modeli, które przez długi czas traktowane były jedynie jako etapy pośrednie prowadzące do realizacji monumentalnych kompozycji. Ich obecność na Wawelu umożliwia spojrzenie na prace Berniniego i jego następców nie tylko jako skończone realizacje, lecz również jako rezultat wieloetapowego procesu artystycznego. Obecnie postrzegane jako samodzielne dzieła sztuki, zachowują bezpośredni ślad ręki rzeźbiarza i umożliwiają zrozumienie procesu powstawania największych realizacji barokowych.
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Wystawa, mam nadzieję, będzie okazją do obcowania z pięknem sztuki barokowej, ale też zachętą do refleksji nad niezwykłą zdolnością artystów ukazujących doświadczenia wymykające się językowi i racjonalnemu opisowi.
Ekstaza pozostaje bowiem jednym z najbardziej fascynujących tematów – miejscem spotkania materii z duchem, piękna z wiarą oraz twórczego geniuszu z tajemnicą ludzkiego doświadczenia.
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