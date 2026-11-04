Fani, ale i od tamtego czasu przeciwnicy zespołu, głównie zetki, pamiętają aferę z września 2014 r., która w historii muzycznego marketingu nie została opisana jako magiczny trik, lecz jako „wmuszenie” albumu „Songs of Innocence” ponad 500 milionom użytkowników iTunes absolutnie bez ich wiedzy i zgody.

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Niechciany upominek od „rockowych dziadersów” do dziś wpływa na odbiór U2 wśród najmłodszych fanów muzyki, zwłaszcza wychowanych na hip-hopie, dla których iTunes Apple był ważną muzyczną biblioteką.

U2: kup płytę, wtedy będziesz miał szansę kupna biletu na koncert

Teraz trudno mówić o bezinteresowności Irlandczyków wobec fanów, do których nie chce im się od dawna przyjechać. Otóż do polskich słuchaczy po tym, jak już było jasne, że U2 do naszego kraju nie przyjedzie, skierowano komunikat, a w zasadzie instrukcję „uzyskania wcześniejszego dostępu do biletów”.

Komunikat w dalszej części sugerował zamówienie nowej płyty „Carnaval De Luz” w przedsprzedaży w dowolnym formacie. Sklep był wskazany jeden: MusicDrop.pl, czyli oficjalny sklep Universal Music Polska. Zamówienia złożone do piątku 30 października 2026 r. do godz. 13.00 „uprawniają do otrzymania ekskluzywnego kodu umożliwiającego udział w przedsprzedaży biletów na trasę The Greatest Show On Earth”.

Warto czytać uważnie: „kodu umożliwiającego udział w przedsprzedaży biletów”. Słowo kupno nie pada. Gwarancji nie ma.

Trzeba informację przeczytać do końca: kody wraz z linkiem do zakupu biletów były wysyłane od wtorku 3 listopada od godz. 11.00. Przedsprzedaż dla osób, które zamówiły album, rozpocznie się w środę 4 listopada o godz. 10.00. I teraz rzecz najważniejsza: „Będzie to trzecia runda sprzedaży, po przedsprzedażach dla subskrybentów U2.com należących do Feedback Group i Hype Group. Oferta obejmuje również wcześniej złożone zamówienia – nie trzeba składać ich ponownie. Obowiązuje jeden kod na osobę”.

Można być pewnym, że grupa stara się gwarantować zapełnienie stadionów, co oczywiście nie musi oznaczać wystawienia fanów do wiatru, ponieważ w Ameryce Łacińskiej U2 najpierw skierowało do sprzedaży bilety na dwa koncerty w Meksyku, Brazylii i Argentynie, a gdy bilety się rozeszły – dodawano kolejne pule na kolejne występy. Ale jeśli ktoś kupi płytę i nie zdoła kupić biletu? Przykra pamiątka!

Kiedy U2 straciło niewinność w sprzedaży płyt

Warto przypomnieć, że w 2014 r. wiele osób korzystało jeszcze z iPhone'ów o małej pojemności – wersje 8 GB lub 16 GB – gdzie wolne miejsce było na wagę złota. W pierwszych dniach po premierze „Songs of Innocence” iTunes nie pozwalał na łatwe skasowanie albumu. Apple musiało stworzyć specjalne narzędzie służące wyłącznie do usuwania płyty U2. Jeszcze teraz można znaleźć w Internecie memy i pytania „Kim jest U2 i dlaczego inwigiluje mój telefon?”.

Apple wydało na całą akcję 100 milionów dol. Miało jednak rezerwy ponad 160 miliardów dol.

Od czasu akcji z Apple płyty U2 sprzedają się gorzej, na co oczywiście złożył się też upadek rynku CD i zmiana pokoleniowa odbiorców. Kiedy „Songs of Innocence” trafił do sklepów w formie CD i winylowej w Stanach Zjednoczonych w pierwszym tygodniu sprzedano 28 tys. egzemplarzy (starczyło to na zajęcie 9. miejsca w Billboard 200), zaś w rodzinnej Wielkiej Brytanii – zaledwie 16 tys. kopii (6. miejsce na UK Charts).

Ostatecznie sprzedaż albumu oceniono na 1,7 miliona albumów (połączenie sprzedaży CD, winyli, plików oraz streamingu). Płyta „Songs of Experience” z 2017 r. ponownie uzyskała poziom 1,7 mln egz. A gdy w 2023 r. U2 wydało akustyczne wersje przebojów na podwójnym albumie „Songs of Surrender” wg Global Charts – sprzedaż w pierwszym tygodniu wynosiła 142 tys. egz. Potem album wypadł z Top 10.

Przypomnijmy, że album „Carnaval De Luz” ukaże się 13 listopada. Europejska część trasy rozpocznie się 26 kwietnia 2027 r. w Sztokholmie. Następnie U2 odwiedzą Paryż, Lizbonę, Amsterdam, Londyn, Berlin i Mediolan. Terminy występów w Hiszpanii zostaną ogłoszone wkrótce, podobnie jak północnoamerykańskie koncerty planowane na 2027 r.

Najbliżej Polski U2 wystąpi 30 czerwca w Berlinie na Olympiastadion.