Donald Tusk wystąpił na wspólnej konferencji prasowej wraz z premierem Czech Andrejem Babišem, który składa wizytę w Polsce. – Nasza współpraca, nasza wieloletnia przyjaźń, osobiste relacje, ale przede wszystkim wspólne interesy naszych obu państw to jest bardzo solidny fundament na przyszłość – zwrócił się do szefa czeskiego rządu.

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– Bardzo się cieszę, że tyle dobrego zdarzyło się między naszymi narodami w ostatnich latach; staliście się dla Polaków najbardziej popularnymi sąsiadami, my jesteśmy dla was najbardziej akceptowanymi sąsiadami; nie mamy żadnych konfliktów interesów, a jak się pojawiają jakieś drobne sprawy, to je rozwiązujemy – powiedział premier.

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Spotkanie Donalda Tuska z Andrejem Babišem. Premier wskazuje na wysokość eksportu z Polski do Czech

Donald Tusk mówił, że w kwestiach gospodarczych i strategii bezpieczeństwa Polska i Czechy znajdują wspólny język. Przekonywał, że współpraca obu państw stanowi istotny i stabilizujący element dla całego regionu. – Udało nam się ożywić pracę Grupy Wyszehradzkiej – stwierdził. Ocenił, że V4 w niektórych sprawach odgrywa kluczową rolę w Unii Europejskiej.

Premier podkreślił, że Czechy to ważny partner handlowy Polski. – Nie wiem, czy do wszystkich dociera, fakty mogą być dla niektórych zaskakujące, że dla polskich eksporterów Czechy są drugim najważniejszym partnerem – powiedział, dodając, że wartość eksportu z Polski do Czech wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat o ponad 60 proc. i wynosi prawie 100 mld zł. – Biorąc pod uwagę rozmiar naszych państw to naprawdę imponująca skala – ocenił.

Tusk mówił, że Polska i Czechy wspólnie inwestują i działają w obszarze infrastruktury. – Polska inwestuje w rozbudowę portów bałtyckich i rozwija połączenia na linii północ–południe, tutaj Czechy są dla nas tradycyjnym partnerem i państwem, które również inwestuje w infrastrukturę, która łączy regiony kraju z Polską oraz z innymi krajami Europy Środkowej i Południowej – kontynuował. – Nasze inwestycje są komplementarne – dodał.

Tusk mówił, że w temacie bezpieczeństwa on i Babiš mają podobną opinię, jeśli chodzi o skalę i charakter zagrożeń. – Cieszę się, że współpraca naszych przemysłów zbrojeniowych jest równie komplementarna jak cała ta relacja gospodarcza – zaznaczył. – Mamy też wspólne negatywne doświadczenia z pewnymi aktami dywersji czy sabotażu i jesteśmy – i Czechy, i Polska – bardzo zainteresowani współpracą na rzecz i cyberbezpieczeństwa, i zapobiegania tego typu zdarzeniom – kontynuował.

Premier relacjonował, że podczas rozmowy z szefem czeskiego rządu potwierdzono, że Polska i Czechy będą „bardzo blisko współpracować” w kwestii ETS i ETS2. – Myślę, że przekonamy do tego inne państwa regionu – dodał. – Nasze gospodarki nie mogą być skazane na cierpienie i na straty (...). Czechy i Polska nie będą państwami, które będą płaciły najwyższą cenę za koszty związane z ochroną klimatu – oświadczył.

Tusk podkreślił, że projekty europejskie takie jak Zielony Ład nie mogą osłabiać konkurencyjności Polski i Czech. – Nie możemy znaleźć się w gorszej sytuacji niż inne państwa europejskie – stwierdził.

Premier Donald Tusk oraz premier Czech Andrej Babiš podczas konferencji prasowej po spotkaniu w siedzibie KPRM Foto: PAP/Albert Zawada

Spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim

Na konferencji prasowej szef polskiego rządu został też zapytany o swe możliwe spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. We wtorek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier mówił, że zadeklarował gotowość do spotkania z prezydentem. Według niego, spotkanie w cztery oczy mogłoby się odbyć w tym tygodniu, a rozmówcy mogliby się na nim zastanowić, jak obniżyć napięcie m.in. wobec Trybunału Konstytucyjnego.

W środę Tusk nie chciał ujawnić żadnych szczegółów dotyczących ewentualnego spotkania. – To będzie spotkanie w cztery oczy, reszta jest tajemnicą – uciął.