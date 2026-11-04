Informacje o wykryciu grupy przekazały Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP).

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„W ramach operacji »Kartagina« NABU oraz SAP wykryły zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie systematycznie wręczali korzyści majątkowe wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania” – czytamy w komunikacie NABU, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W tekście dodano, że w zamian za łapówki sprawcy uzyskiwali przyzwolenie na niezakłócone działanie oszukańczych centrów telefonicznych oraz innych nielegalnych przedsięwzięć.

Akcja NABU i SAP na Ukrainie. Funkcjonariusze SBU i ukraińskiej policji mieli brać łapówki

Z ustaleń śledztwa wynika, że ​​w przestępczy proceder zaangażowani byli wysokiej rangi urzędujący funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Policji Narodowej oraz Biura Prokuratura Generalnego, a także osoby wywodzące się ze świata przestępczego – poinformowała Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna Ukrainy.

W związku z operacją „Kartagina” ówczesny prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko we wrześniu uciekł z kraju, obecnie ukrywa się w Austrii. W połowie września Krawczenko został przez ukraiński parlament, Radę Najwyższą, odwołany ze stanowiska.

Według śledczych grupa pracowników Prokuratury Generalnej Ukrainy miała zapewniać centrom telefonicznym „ochronę” i legalizować uzyskane środki. 6 września Krawczenko zaprzeczył zarzutom, a 14 września wyjechał z Ukrainy.

Operacja „Kartagina”. Prokurator generalny Rusłan Krawczenko wyjechał z Ukrainy

Po wyjeździe były już prokurator oświadczył, że przed rezygnacją podpisał zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy Semena Krywonosa oraz osobę związaną z kierownictwem Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. 14 września prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o odsunięciu Krawczenki od pełnienia obowiązków prokuratora generalnego.

Sprawa wywołała debatę na temat sposobu wyboru prokuratora generalnego. Opozycja apelowała o przywrócenie otwartej procedury konkursowej i odejście od nominacji politycznych. Portal Kyiv Independent zwrócił uwagę, że urząd Prokuratora Generalnego Ukrainy tradycyjnie pozostawał pod silnym wpływem prezydenta. Organizacje antykorupcyjne i pozarządowe opowiadają się za transparentnym konkursem na to stanowisko, podobnym do procedur stosowanych przy wyborze szefów NABU i SAP.

Jak przypomniała agencja Interfax-Ukraina, głównym podejrzanym w operacji „Kartagina” jest zastępca szefa Departamentu Współpracy Międzynarodowej Biura Prokuratora Generalnego Serhij Kropywa. W materiałach sprawy występuje on jako zaufany człowiek Rusłana Krawczenki. Według śledczych mężczyzna koordynował m.in. sprawy bytowe i remont domu Krawczenki.