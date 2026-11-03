Od poniedziałkowego poranka z różnych części Europy napływają informacje o cyberatakach na systemy chłodnicze. 2 listopada zamrażarki miały paść ofiarą hakerów m.in. w Belgii, Szwecji, Irlandii, Luksemburgu, Estonii, Włoszech, Portugalii i Holandii. W Irlandii takie incydenty stwierdzono w 13 supermarketach, w Belgii – w około 15 filiach sieci Carrefour, a w Holandii – w co najmniej 17 mniejszych sklepach.

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2 listopada wieczorem pojawiła się informacja, że problem z zamrażarkami pojawił się też w jednym ze sklepów sieci Auchan w Olsztynie.

Cyberatak na systemy chłodnicze w sklepie w Bawarii. Większość żywności trzeba było zutylizować

Teraz – jak informuje portal tygodnika „Der Spiegel” – podobny problem pojawił się w Bawarii. W wyniku przestawienia zamrażarek w tryb grzania większość żywności przechowywanej w nich trzeba było zutylizować – wynika z przekazywanych informacji. O cyberataku poinformował regionalny dziennik „Passauer Neue Presse”. Policja na razie nie potwierdziła tych doniesień, ale prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Właściciel supermarketu napisał na Facebooku, że przyczyną był cyberatak. „Smutny skutek: ogromne ilości jedzenia musiały zostać wyrzucone” – przekazał.

Cyberatak na sklep w Niemczech podobny do cyberataków na sklepy we Francji

To kolejne tego typu incydenty, po tym, jak we Francji w połowie października ofiarami podobnego ataku na systemy chłodnicze, czyli podniesienia temperatury do ponad 50 stopni Celsjusza, stały się sieci handlowe Intermarché, Cooperative U oraz Leclerc.

Według portalu bawarskiej rozgłośni BR24 sposób działania sprawców był w tych przypadkach identyczny, jak podczas wspomnianego wyżej cyberataku.

Po tamtych zdarzeniach Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) ostrzegał przed podobnymi atakami także w Niemczech. Zalecił, by uniemożliwić bezpośredni dostęp z internetu do systemów sterowania oraz stosować m.in. wirtualne sieci prywatne (VPN).

Z kolei pod koniec sierpnia doszło do awarii zamrażarek w co najmniej sześciu sklepach na terenie baz wojskowych USA, w których amerykańscy żołnierze kupują żywność. Reuters ustalił to na podstawie wpisów na profilach baz na Facebooku i na stronach internetowych. W co najmniej jednym przypadku awaria nie polegała po prostu na tym, że zamrażarki przestały działać, lecz w nocy temperatura w nich gwałtownie wzrosła, co spowodowało szybkie zepsucie się przechowywanej w zamrażarkach żywności. Taka sytuacja miała miejsce w bazie Fort Huachuca w Arizonie, gdzie 26 sierpnia zamrażarka „przeszła w tryb rozmrażania, w którym podgrzała całą żywność”.

Reuters poinformował niedawno, że Pentagon uważa serię tajemniczych awarii zamrażarek w bazach za wynik ataku hakerskiego.