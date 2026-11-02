Na stronie internetowej dużego marketu ICA Kvantum w Sjöbo pod Malmö opublikowano komunikat, że „ktoś włamał się do systemów, ustawiając temperaturę na 50 stopni Celsjusza”.

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Awarie lodówek i zamrażarek w sklepach w Szwecji. Będą wyprzedawać rozmrożoną żywność

Sklep, w którym doszło do cyberataku na zamrażarki i lodówki, został zamknięty. Szkody oszacowano wstępnie jako „duże”. Obecnie trwa ich usuwanie.

Do podobnych incydentów doszło w tym samym czasie w sklepie ICA Kvantum w Tomelilla, a także w mniejszych placówkach – ICA Naera w Simrishamn oraz ICA Boeda na Olandii. Część sklepów po ponownym otwarciu będzie wyprzedawać po obniżonej cenie rozmrożoną żywność, która wciąż nadaje się do spożycia.

Dziennik „Aftonbladet” podał, że zaatakowano również sześć sklepów spożywczych innej dużej sieci, COOP.&

Do awarii systemu chłodniczego doszło też w sieci supermarketów Delhaize na terytorium Belgii i Luksemburga. Rzeczniczka koncernu Ahold Delhaize, Sarah De Meester, poinformowała, że „incydent IT” dotyczy lodówek i zamrażarek w dziesiątkach sklepów.

Z wyjaśnień De Meester wynika, że sieć supermarketów zauważyła wzrost temperatury w systemach chłodniczych. Firma prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie tego zdarzenia.

Do cyberataków na zamrażarki doszło we Francji i w bazach wojskowych USA

To kolejny tego typu atak, po tym, jak we Francji w połowie października ofiarami podobnego ataku na systemy chłodnicze, czyli podniesienia temperatury do ponad 50 stopni Celsjusza, stały się sieci handlowe Intermarche, Cooperative U oraz Leclerc.

Z kolei pod koniec sierpnia doszło do awarii zamrażarek w co najmniej sześciu sklepach na terenie baz wojskowych USA, w których amerykańscy żołnierze kupują żywność. Reuters ustalił to na podstawie wpisów na profilach baz na Facebooku i na stronach internetowych. W co najmniej jednym przypadku awaria nie polegała po prostu na tym, że zamrażarki przestały działać, lecz w nocy temperatura w nich gwałtownie wzrosła, co spowodowało szybkie zepsucie się przechowywanej w zamrażarkach żywności. Taka sytuacja miała miejsce w bazie Fort Huachuca w Arizonie, gdzie 26 sierpnia zamrażarka „przeszła w tryb rozmrażania, w którym podgrzała całą żywność”.

Reuters poinformował niedawno, że Pentagon uważa serię tajemniczych awarii zamrażarek w bazach za wynik ataku hakerskiego.