Puste półki w holenderskim supermarkecie Albert Heijn
W ataku na sieci handlowe wykorzystano serwery komputerowe zlokalizowane w kilku państwach, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Mołdawii oraz Turcji – ustalił holenderski portal NOS.nl.
Skutki awarii najmocniej odczuła holenderska sieć Albert Heijn, należąca do koncernu Ahold Delhaize. Zakłócenia sparaliżowały zamówienia internetowe oraz pracę kluczowych centrów dystrybucyjnych. W efekcie w sklepach pojawił się problem z dostępnością towarów – w pierwszej kolejności na działach z produktami świeżymi, takimi jak warzywa i towary z krótkim terminem przydatności. Dodatkowo w części sklepów zawiodły elektroniczne etykiety cenowe, wyświetlając nieaktualne stawki promocyjne.
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Równolegle problemy wystąpiły w Belgii w sklepach marki Delhaize – poinformowało RMF24. Zarząd holdingu Ahold Delhaize zdecydował się na prewencyjne wyłączenie wybranych modułów informatycznych, co zabezpieczyło dane, ale wywołało tymczasowe utrudnienia w realizacji dostaw i opóźnienia logistyczne. Przedstawiciele koncernu zapewniają, że przeprowadzone dotychczas kontrole nie wykazały wycieku danych osobowych klientów ani pracowników.
We Francji celem ataku stały się systemy sterowania automatyką budynkową (OT) w setkach obiektów należących m.in. do sieci Carrefour, Intermarché, Monoprix oraz Coopérative U. Cyberprzestępcy przejęli kontrolę nad modułami chłodniczymi i zamrażarkami, zdalnie podnosząc temperaturę wewnątrz urządzeń nawet do 50 stopni Celsjusza.
Spowodowało to nie tylko masowe zepsucie składowanej żywności, ale w niektórych przypadkach doprowadziło również do przegrzania instalacji elektrycznych i pożarów. Francuska agencja cyberbezpieczeństwa ANSSI wskazuje, że przyczyną podatności było nieaktualizowane oprogramowanie sterowników chłodniczych. Straty branży szacowane są na dziesiątki milionów euro.
„Le Monde” podał, że w supermarkecie w regionie Bordeaux specjaliści wezwani w nocy z poniedziałku na wtorek zdołali odeprzeć cyberatak, który miał mniejszą skalę niż pierwsza operacja.
Agencja Reutera ze swej strony przekazała, że cyberatak dotknął systemy Copeland i Dixell, natomiast służby prasowe firmy Copeland, która jest właścicielem marki Dixell, odmówiły potwierdzenia tej informacji. Śledczy nadal poszukują sprawców, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek przejęli kontrolę nad instalacjami chłodniczymi w kilkuset supermarketach.
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Dotąd nikt nie przyznał się do ataku, co stanowi zagadkę, gdyż zwykle takie grupy albo próbują uzyskać korzyści finansowe, albo przyznają się do ataków w celach politycznych – podał Reuters, powołując się na źródło zaznajomione ze śledztwem.
Reuters powołuje się również na trzech ekspertów, których zdaniem atak był łatwy do przeprowadzenia. Jego sprawcy zmienili ustawienia temperatury w lodówkach w sieciach supermarketów, takich jak Carrefour, Monoprix, Intermarché i Coopérative U..
W instalacjach stosowano oprogramowanie duńskiej firmy Danfoss. Oświadczyła ona, że wiele z nich osiągnęło koniec cyklu użytkowania i ich oprogramowanie nie było już aktualizowane, bądź też działały one z przestarzałym oprogramowaniem. Firma poinformowała także, że radziła klientom aktualizowanie systemów.
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