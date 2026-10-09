Rząd Danii poinformował w poniedziałek, że nieupoważnione osoby miały dostęp do 8,8 mln numerów personalnych CPR, nazwisk, adresów osób żyjących i zmarłych, a także Duńczyków mieszkających za granicą.

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Sprawę określono jako poważną. Śledztwo prowadzi policja.

Haker pokazał dowody. By się włamać użył hasła „123456”

Dziennik „Politiken” nawiązał kontakt po angielsku przez szyfrowany komunikator z anonimową osobą, która w ramach dowodu przekazała najpierw dane osobowe jednego z dziennikarzy gazety, a następnie redakcja zapoznała się z plikami dotyczącymi 8,8 mln numerów CPR.

Z relacji hakera, określonej przez cytowanych ekspertów jako bardzo prawdopodobną, wynika, że najpierw wykorzystał niezabezpieczone dodatkowym uwierzytelnieniem hasło pracownika jednej z duńskich prywatnych firm, mającej legalny dostęp do rejestru CPR. Drugim krokiem było stworzenie oprogramowania zdolnego do automatycznego wysyłania zapytań do bazy oraz zapisywania wyników.

Dane wisiały w sieci od dawna?

Duński nadawca publiczny DR podał, że dostęp do rejestru miał już wyciec w 2025 r. i być dostępny w internecie, co oznacza, że dane Duńczyków były narażone na wykorzystanie przez dłuższy czas.

W mediach trwa debata, czy mogli je wykorzystać przestępcy do wyłudzania kolejnych informacji lub pieniędzy, podszywając się pod państwowe instytucje, a także zagraniczny wywiad.

Urzędy w Danii zaostrzają procedury

Po ujawnieniu sprawy wiele urzędów zaostrzyło wymagania przy obsłudze spraw obywatelskich.

Rejestr CPR obejmuje dane ok. 11 mln obywateli żyjących i zmarłych, a także rezydentów i Duńczyków, którzy przeprowadzili się za granicę. Danię zamieszkuje ponad 6 mln osób.