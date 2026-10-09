Do czasu publikacji opinia pozostaje tajna. Publikacja nastąpi prawdopodobnie w poniedziałek lub wtorek. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł Komisji, w przyjętej opinii Komisja oceniła, że potrzebne są zmiany systemowe, które pozwolą rozwiązać obecną sytuację.

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W obradach Komisji uczestniczył doradca prezydenta Karola Nawrockiego konstytucjonalista profesor Dariusz Dudek, a Kancelarię Sejmu reprezentował Daniel Kędzierski z sekretariatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Po dyskusji z przedstawicielami polskiej delegacji Komisja Wenecka przyjęła opinię, sporządzoną na podstawie raportów ekspertów z Austrii, Niemiec, Holandii, Irlandii i Finlandii.

O wydanie opinii wnioskował Komitet Monitorujący PACE, czyli Komitet ds. Dotrzymywania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy. To jeden z najważniejszych stałych komitetów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Opinia Komisji Weneckiej ma rozwiązać problem Macieja Berka i innych sędziów, których Karol Nawrocki nie zaprosił na ślubowanie

Opinia Komisji Weneckiej ma związek ze sporem politycznym wokół kompetencji prezydenta RP. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od czwórki sędziów TK, wybranych przez Sejm w marcu. Jak twierdzi prezydent, przy ich wyborze doszło do błędów. Teraz głowa państwa zwleka z zaprzysiężeniem kolejnego sędziego TK – Macieja Berka. Ten były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, został wybrany do TK 4 września br. Jego kandydaturę zgłosili posłowie klubu KO. Posłowie opozycji oraz kancelaria prezydenta wskazywali – jeszcze przed wyborem Sejmu – na wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogu formalnego w postaci dziesięcioletniej pracy w zawodzie prawniczym.

Przedmiotem analizy przeprowadzonej przez Komisję Wenecką były m.in. artykuły 179 i 194 Konstytucji RP. Pierwszy stanowi: „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony”. Artykuł 194 dotyczy składu Trybunału Konstytucyjnego i powołania jego prezesa i wiceprezesa. Zapisano w nim: „Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny”. W drugim punkcie tego przepisu mowa jest o tym, że „Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego”.