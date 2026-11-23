Pomysł resetu Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa ma już wielu zwolenników. Aby jednak stał się realną perspektywą, trzeba odpowiedzieć na dwa pytania. Co mogłoby przekonać do niego PiS oraz KO? I jak sprawić, by nowe zasady powoływania sędziów wzmocniły społeczną legitymację tych instytucji?

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Propozycje oparte na wyborze sędziów większością kwalifikowaną wychodzą z założenia, że podwyższenie progu wymaganych głosów ma skłonić polityków do porozumienia ponad podziałami. Takie rozwiązania mogą jednak dawać mniejszym ugrupowaniom siłę przetargową niewspółmierną do ich społecznego poparcia. Partia dysponująca głosami niezbędnymi do osiągnięcia wymaganej większości zyskuje szczególnie mocną pozycję przy negocjacyjnym stole. Pomaga to zrozumieć zainteresowanie mniejszych ugrupowań takimi projektami, ale utrudnia pozyskanie poparcia dwóch największych.

Nierozwiązana pozostaje także kwestia społecznej legitymacji. Nawet porozumienie zawarte szeroką większością może pozostawiać posmak gabinetowej roszady, jeśli obywatele zobaczą w nim przede wszystkim kolejny podział stanowisk między partyjne elity.

Koalicja Obywatelska powiela błąd popełniony przez Prawo i Sprawiedliwość

Reprezentujemy odmienne poglądy polityczne, ale zgadzamy się co do diagnozy. PiS, dążąc do wzmocnienia władzy wykonawczej i przezwyciężenia „imposybilizmu prawnego”, ograniczało niezależność instytucji mających kontrolować władzę. Ostrzegano wówczas polityków tej partii, że narzędzia stworzone z myślą o umocnieniu swojej pozycji u sterów rządów zostaną wykorzystane przez następców. Ostrzeżenia te zignorowano.

Dziś błąd popełnia obecna większość. Nie ma ona sposobu na przywrócenie stanu sprzed 2015 r., którego prawomocności nie kwestionowałaby istotna część sceny politycznej. Zastrzeżenia do działań rządzących zgłaszają wszak nie tylko politycy PiS, ale również ugrupowania tak od siebie odległe, jak Razem i Konfederacja. Koalicja może odbudować Trybunał na swoich zasadach, ale nic nie gwarantuje, że uzna go prezydent i kolejna większość parlamentarna. Zamiast końca kryzysu dostaniemy jego następną odsłonę.

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Polaryzacja, obok licznych szczegółowo opisanych kosztów społecznych, niesie jeszcze jeden, rzadko zauważany skutek: ogranicza racjonalność samych decydentów politycznych. W demokracji partie powinny projektować instytucje, mając w pamięci, że prędzej czy później znajdą się w opozycji.

Tymczasem w Polsce kolejne większości zachowują się tak, jakby miały rządzić wiecznie i oceniają instytucje przez pryzmat bieżących korzyści, a nie ochrony, jaką mogłyby im one zapewnić w przyszłości. Dlatego niechęć KO do konstytucyjnego rozwiązania kryzysu jest krótkowzroczna. Nieroztropnie postępuje też PiS, broniąc rozwiązań z czasów własnych rządów, choć nie zabezpieczą one jego interesów na wypadek kolejnego zwycięstwa Donalda Tuska.

Właśnie tu interesy obu ugrupowań mogą się spotkać. Tusk i Kaczyński nie muszą sobie ufać, żeby dostrzec w takich regułach wspólny interes. Porozumienie konstytucyjne dałoby przecież dwóm stronom gwarancję, że niezależnie od wyniku wyborów Trybunał Konstytucyjny nie stanie się narzędziem w rękach przeciwników.

Historia zna przykłady podobnych zwrotów. W Irlandii Północnej Ian Paisley i Martin McGuinness – przez dziesięciolecia reprezentujący wrogie obozy – w 2007 r. utworzyli wspólny rząd. W RPA Mandela i de Klerk wynegocjowali w 1993 r. przejściowy porządek konstytucyjny, który zabezpieczał interesy rywalizujących stron. Istotą tych porozumień nie było zaufanie, lecz reguły, których przestrzeganie leżało w interesie wszystkich. Podobny zwrot w Polsce mogliby przeprowadzić właśnie przywódcy o tak silnej pozycji we własnych obozach jak Donald Tusk i Jarosław Kaczyński.

Eksperci: Niech samorządowcy wybierają sędziów. Mocnej pozycji gmin nikt nie kwestionuje

Wyzwanie jest głębsze niż TK i KRS, ale od nich można zacząć. Słabością tych instytucji jest naszym zdaniem ograniczona legitymizacja społeczna. Po 2015 r. przekonała się o tym strona progresywna, dziś ten sam problem ma prawica. Parlamentarna procedura wyboru sędziów jest dla większości społeczeństwa abstrakcyjna, a obywatele nie utożsamiają się z instytucjami, których składy wyłaniane są w ten sposób.

Proponujemy, by sędziów – zamiast Sejmu – wybierały wojewódzkie zgromadzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dysponujących głosem ważonym liczbą mieszkańców danej gminy. Nasza propozycja opiera się zatem na mocnej pozycji ustrojowej tej ostatniej, osadzonej w konstytucji i niekwestionowanej przez żadną z sił politycznych. Kandydat musiałby uzyskać poparcie samorządowców reprezentujących łącznie ponad połowę mieszkańców województwa.

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Trybunał nadal liczyłby 15 sędziów, których kadencja liczyłaby dziewięć lat. Te same zgromadzenia wybierałyby 15 sędziowskich członków KRS na czteroletnie kadencje. Zamiast „fal” wyborczych, wprowadzilibyśmy coroczną rotację: każdego roku uzupełniano by jedno lub dwa stanowiska w TK oraz trzy lub cztery w KRS. Na starcie obsadzono by wszystkie 30 stanowisk z kadencjami różnej długości, zapewniając późniejszą rotację. Aby krótkie kadencje przejściowe nie dawały prawa do pełnego uposażenia w stanie spoczynku, ustawa uzależniałaby jego wysokość od czasu pełnienia urzędu, podobnie jak w przypadku emerytur europosłów.

Kolejność województw uprawnionych do wyboru określałaby wspólna dla obu instytucji reguła proporcjonalności, działająca podobnie do podziału mandatów sejmowych między okręgi. Im ludniejsze województwo, tym częściej przypadałoby mu prawo wyboru: małopolskie czy śląskie miałoby je co dwa lata, lubuskie zaś – co siedem.

Wybory mogłyby się odbywać zawsze 3 maja, czyniąc ten dzień dodatkowo świętem lokalnej demokracji. Gdyby zgromadzenie nie wybrało sędziego w ciągu 12 miesięcy, w kolejnym roku prawo wyboru na to miejsce przechodziłoby poza kolejnością na losowo wskazane inne województwo. Strategiczne blokowanie wyboru przestałoby się wówczas opłacać. Powyższe zasady należałoby zapisać w konstytucji, aby kolejna większość nie mogła ich zmienić zwykłą ustawą.

Przedmiotem negocjacji mogłaby być reguła zgłaszania kandydatur; powinna ona jednak gwarantować odpowiednie kompetencje kandydatów, ich pluralizm oraz odporność procedury na obstrukcję. Konstytucja mogłaby określać jednolite kryteria merytoryczne i charakterologiczne, a prawo wyłonienia trzech kandydatów na każde wakujące stanowisko przyznawać Zgromadzeniu Narodowemu, w którym każdy parlamentarzysta oddawałby jeden głos, a nominację uzyskiwałyby trzy osoby z największym poparciem. Jeśli w ciągu trzech miesięcy ZN nie wyłoni trzech kandydatów, prawo ich zgłaszania – by zapobiec obstrukcji – uzyskałyby prawnicze samorządy zawodowe.

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Takie rozwiązanie ma trzy zalety. Po pierwsze, różnorodność gmin lepiej odzwierciedla pluralizm polskiego społeczeństwa. Po drugie, wybór przez samorządowców z bezpośrednim mandatem, bliskich codziennym sprawom obywateli, rozwiązuje problem słabej legitymizacji. Po trzecie wreszcie, polityczne i terytorialne zróżnicowanie samorządów oraz coroczna wymiana części składu bardzo utrudnia podporządkowanie tych instytucji jednej większości.

Kalendarium sporu o Trybunał Konstytucyjny Foto: PAP

Takie rozwiązanie byłoby akceptowalne zarówno dla PiS, jak i dla KO. Oba ugrupowania mają silne, choć różnie rozmieszczone zaplecze samorządowe. Żadne nie mogłoby liczyć na pełną kontrolę nad TK i KRS, ale żadne nie musiałoby się też obawiać całkowitego wykluczenia.

Nawiasem mówiąc, w debacie o zmianie konstytucji zbyt wiele uwagi poświęca się stanowisku prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa nie ma bowiem prawa weta wobec zmiany konstytucji. Decydują większość dwóch trzecich głosów w Sejmie i bezwzględna większość w Senacie. Dlatego kluczowym partnerem Donalda Tuska nie jest Karol Nawrocki, lecz Jarosław Kaczyński.

Nie łudzimy się, że taki kompromis byłby łatwy. Nie wymaga on jednak wzajemnego zaufania ani rezygnacji z politycznej rywalizacji. Wymaga reguł, których żadna ze stron nie będzie miała interesu niszczyć po utracie władzy. Tusk i Kaczyński mogliby je wspólnie stworzyć. Byłby to zwrot, którego mało kto się dziś spodziewa, a który mógłby przejść do historii jako przykład przezwyciężenia głębokiego konfliktu politycznego.

Autor Adam Czarnota Teoretyk prawa, profesor UNSW w Sydney, członek zarządu Inkubatora Umowy Społecznej