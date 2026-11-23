„Podczas zmasowanego ataku z użyciem dronów i rakiet, który trwał ponad sześć godzin, AO NZNP (Zakład Produktów Naftowych w Nowoszachtyńsku) wstrzymał działalność” – napisał Sliusar. Dodał, że trwają prace nad usuwaniem skutków nocnego ataku.

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Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w poniedziałek na Facebooku, że w zakładzie trafione zostały m.in. instalacje do pierwotnej przeróbki ropy naftowej oraz zbiorniki magazynowe. Zgodnie z komunikatem zakład ma zdolność przerobu do 7,5 mln ton ropy rocznie. Wytwarza olej napędowy, paliwo okrętowe i opałowe, mazut oraz frakcje benzynowe.

Sztab poinformował również o atakach na rafinerię Łukoil-Piermnieftieorgsintez w Permie, położoną ponad 1500 km od granicy z Ukrainą, oraz stację przesyłu ropy Kalejkino w Tatarstanie. W rafinerii trafione zostały trzy instalacje, natomiast na stacji przesyłu ropy – cztery zbiorniki.

Ukraina ponownie atakuje rosyjskie rafinerie

Pod koniec października ukraińska armia wznowiła ataki na rosyjskie rafinerie po trwającej dwa tygodnie przerwie. Według doniesień medialnych miała ona związek z żądaniem prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski deklarował, że Kijów mógłby wstrzymać uderzenia na rosyjskie rafinerie, gdyby Waszyngton dostarczył Ukrainie pociski do systemów obrony powietrznej Patriot.

Ataki na rosyjską infrastrukturę naftową były również jednym ze źródeł napięć między Kijowem a Waszyngtonem. Donald Trump domagał się ich wstrzymania, argumentując, że ukraińskie operacje przyczyniają się do wzrostu cen paliw w Stanach Zjednoczonych.

Z danych agencji Reutera opublikowanych 18 listopada wynika, że ukraińskie ataki zakłóciły pracę lub doprowadziły do czasowego wstrzymania działalności 15 z 35 największych rosyjskich rafinerii. Ich łączna zdolność przerobowa odpowiada około 54 proc. możliwości całego rosyjskiego sektora rafineryjnego. Źródła agencji szacowały wówczas, że ilość ropy przetwarzanej w Rosji mogła zmniejszyć się nawet o 200 tys. ton dziennie.

Wcześniej Bloomberg informował, że rozpoczęta w październiku fala ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie może zagrozić stabilności krajowego rynku paliw. Jak zauważyła agencja, jesienią rosyjski rynek zaczął stopniowo wychodzić z problemów z produkcją benzyny, wywołanych wcześniejszymi uderzeniami w infrastrukturę naftową.