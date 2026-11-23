Trzy lata intensywnych działań wojennych doprowadziły do katastrofy ekologicznej w Strefie Gazy. Zniszczone budynki, uszkodzona infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna oraz pozostałości po bombardowaniach sprawiły, że zagrożeniem dla mieszkańców są nie tylko niewybuchy, ale również powietrze, woda i gleba.

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Jak wynika z raportu opublikowanego przez Oxfam i brytyjską organizację Conflict and Environment Observatory (CEOBS), izraelskie operacje wojskowe objęły około 78 proc. powierzchni Strefy Gazy. Jednocześnie na ponad 99 proc. jej terytorium zidentyfikowano oznaki potencjalnego zanieczyszczenia środowiska.

Badacze wykorzystali zdjęcia satelitarne, dane dotyczące bombardowań oraz analizy naukowe, aby określić skalę zagrożenia. Największe skupiska potencjalnych źródeł skażenia stwierdzono w mieście Gaza, Chan Junus, Rafah i Dżabaliji, a także wzdłuż drogi Salah ad-Din.

Jak informuje CNN, wśród niebezpiecznych substancji wymieniono metale ciężkie, pozostałości materiałów wybuchowych, azbest uwolniony ze zniszczonych budynków, dioksyny oraz zanieczyszczenia biologiczne.

Miliony ton gruzu i tysiące metrów sześciennych ścieków

Według szacunków Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) izraelskie działania wojenne doprowadziły do powstania ponad 61 mln ton gruzu. Zalegające pozostałości budynków mogą zawierać niebezpieczne substancje, które wraz z pyłem przedostają się do powietrza, gleby i wód gruntowych.

Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja związana z dostępem do czystej wody. Z raportu wynika, że sprawnych pozostaje zaledwie 19 proc. przepompowni ścieków, a tylko około 30 proc. sieci kanalizacyjnej zachowało przynajmniej częściową funkcjonalność.

W rezultacie każdego dnia do Morza Śródziemnego trafia około 40 tys. metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków. Kolejne 15 tys. metrów sześciennych wydostaje się z uszkodzonego systemu kanalizacyjnego do otoczenia.

Analiza próbek pobranych w lipcu 2026 r. wykazała obecność bakterii świadczących o zanieczyszczeniu kałowym w 19 proc. spośród 79 przebadanych studni. W 2021 r. podobne skażenie stwierdzono w 2 proc. studni.

Eksperci wskazują również na rosnące zagrożenie chorobami układu oddechowego. Pył unoszący się ze zniszczonych budynków oraz dym ze spalanych odpadów mogą nasilać astmę, podrażniać drogi oddechowe i powodować uszkodzenia płuc. Szczególnie narażone są dzieci.

Oxfam ostrzega przed skutkami na pokolenia. Izrael odrzuca oskarżenia

Dyrektor wykonawczy Oxfam International Amitabh Behar oskarżył Izrael o popełnianie zbrodni wojennych przeciwko środowisku. W oświadczeniu organizacji stwierdził, że zniszczenie i skażenie Strefy Gazy doprowadziło do fundamentalnego pogorszenia warunków niezbędnych do bezpiecznego życia.

„Palestyńczycy mieszkający w Strefie Gazy są narażeni na działanie toksyn na wiele sposobów: poprzez powietrze, żywność, wodę oraz bezpośredni kontakt ze skażoną glebą i gruzem. Zagrożenia te będą utrzymywać się przez kolejne pokolenia, jeśli oczyszczanie i odbudowa środowiska nie staną się priorytetem” – ostrzegł Behar.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że skutków zanieczyszczenia nie można jeszcze w pełni oszacować. Ograniczenia w dostępie do Strefy Gazy uniemożliwiają przeprowadzenie kompleksowych badań terenowych, które pozwoliłyby określić dokładne stężenia niebezpiecznych substancji.

Organizacja wzywa do umożliwienia niezależnym ekspertom przeprowadzenia szczegółowej oceny skażenia oraz opracowania programu oczyszczania środowiska. Zaznacza, że samo usunięcie gruzu i odbudowanie budynków nie wystarczy do przywrócenia mieszkańcom bezpiecznych warunków życia.

Izrael odrzuca oskarżenia o ludobójstwo, podkreślając, że operacje wojskowe w Strefie Gazy były odpowiedzią na atak Hamasu z 7 października 2023 r. Władze izraelskie utrzymują, że działania zbrojne są wymierzone w Hamas i służą zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.