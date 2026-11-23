Czy Polska zmierza w stronę politycznego impasu? W podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Płocińskim, szefem działu Opinii „Rzeczpospolitej”, o nastrojach wyborców, kondycji największych ugrupowań i możliwych scenariuszach powyborczych.

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Polaryzacja nie wystarczy? Polacy mogą mieć dość duopolu

– Ja bym rzucił jeszcze trzecią możliwość, która wydaje mi się na dzisiaj najbardziej realna, czyli ani taki rząd, ani taki. Chaos – mówi Michał Płociński, wskazując, że za rok Polska może znaleźć się w sytuacji, w której żadna z politycznych stron nie będzie w stanie stworzyć stabilnej większości. Zdaniem publicysty problemem nie jest wyłącznie rywalizacja PiS i Koalicji Obywatelskiej, ale również brak realnych możliwości porozumienia między potencjalnymi koalicjantami. Na prawicy trudno wyobrazić sobie wspólny rząd PiS, Konfederacji i ugrupowania Grzegorza Brauna, a po stronie obecnej koalicji niepewna pozostaje przyszłość PSL i innych partnerów.

Czy wyborców uda się zmobilizować kolejną odsłoną wojny politycznej? Płociński zwraca uwagę, że zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński coraz częściej odwołują się do strachu przed powrotem przeciwnika do władzy. – Oni nas tylko w tej chwili mogą przekonywać tym, że uratują Polaków przed katastrofą – ocenia. Jednocześnie ostrzega, że nawet, jeśli polaryzacja ponownie zmobilizuje część elektoratu, nie musi przełożyć się na stabilne rządy.

Michał Płociński nie wyklucza, że w kolejnych wyborach znacząco spadnie frekwencja, a wyborcy rozczarowani obiema głównymi siłami politycznymi zaczną szukać alternatywy. W rozmowie pojawia się również pytanie o przyszłość Mateusza Morawieckiego, możliwość powrotu do PiS i konsolidację prawicy, a także o szanse Lewicy i partii Razem. Czy mniejsze ugrupowania mogą stać się dla największych politycznych graczy skutecznym czynnikiem nacisku?

Niespełnione obietnice i partyjne nominacje. Czy wyborcy odwrócą się od Tuska?

Rozmówcy przyglądają się także rozczarowaniu wyborców obecnej koalicji. Niezrealizowane obietnice, brak porozumienia w sprawach aborcji i praworządności, kontrowersje wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz nominacje w spółkach Skarbu Państwa mogą sprawić, że część elektoratu nie będzie chciała ponownie poprzeć rządu Donalda Tuska. Szczególnie wymowny jest przywołany w rozmowie materiał „Rzeczpospolitej” dotyczący 219 osób powiązanych z partiami koalicji rządzącej, które znalazły stanowiska w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa.

Czy wyborcy dostrzegają coraz więcej podobieństw między obecną władzą a poprzednimi rządami PiS? Płociński przekonuje, że politycy nie powinni lekceważyć społecznej świadomości. – Polacy rozumieją politykę dużo lepiej, niż się wydaje politykom – podkreśla.

Gość podcastu wskazuje, że rozczarowani wyborcy nie muszą godzić się na wybór między dwiema największymi siłami politycznymi. Wskazuje na możliwość głosowania na ugrupowania spoza duopolu, które mogłyby zmusić największych politycznych graczy do większej aktywności i realizowania obietnic.

Czy za rok Polacy znów pójdą do urn zmobilizowani strachem przed politycznym przeciwnikiem? A może tym razem rozczarowanie obiema stronami okaże się silniejsze niż partyjna lojalność? Jedno jest pewne: scenariusz politycznego chaosu, o którym mówi Michał Płociński, wcale nie jest dziś trudny do wyobrażenia.