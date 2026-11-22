W listopadzie na niebie pojawi się Bobrowy Księżyc, natomiast w grudniu – Zimny Księżyc. Ich obserwacja okaże się możliwa pod warunkiem sprzyjającej pogody, w tym przede wszystkim bezchmurnego nieba. Aby podziwiać tarczę naszego satelity, nie trzeba będzie posiadać specjalistycznego sprzętu takiego jak lornetka czy teleskop. Zjawisko dostrzeżemy bowiem gołym okiem. Na miejsce obserwacji najlepiej jednak wybrać teren oddalony od miejskich świateł.

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Czym jest superpełnia?

Superpełnia, nazywana również superksiężycem, to zjawisko, w którym pełnia Księżyca zbiega się z momentem, w którym nasz satelita znajduje się w perygeum, czyli w punkcie swojej orbity będącym najbliżej Ziemi. Orbita ta ma bowiem kształt elipsy, a nie koła. Oznacza to, że jego odległość od naszej planety jest zmienna. W momencie perygeum Księżyc zbliża się do Ziemi na ok. 360 tys. km. Z kolei będąc w apogeum, czyli w najbardziej oddalonym od naszej planety punkcie orbity, nasz satelita znajduje się w odległości ok. 405 tys. km.

Według danych NASA superksiężyc jest dla obserwatorów na Ziemi do 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej, niż gdy znajduje się w apogeum. Warto podkreślić, że nazwa ta, podobnie jak superpełnia, są potoczne. Pierwszy raz użył ich w 1979 r. amerykański astrolog Richard Nolle.

Superpełnia w listopadzie. Na niebie pojawi się Bobrowy Księżyc

W tym miesiącu superpełnia nastąpi we wtorek 24 listopada o godz. 15:53 czasu polskiego. Jest ona tradycyjnie określana jako Bobrowy Księżyc (ang. Beaver Moon). Nazwa ta ma swoje źródło w kulturze rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej oraz dawnych europejskich kalendarzy przyrodniczych.

W listopadzie bobry są niezwykle aktywne. Z jednej strony kończą budowę i naprawę żeremi na zimę, a z drugiej gromadzą zapasy na najchłodniejsze miesiące roku. Ponadto dawniej czas tej pełni oznaczał dla myśliwych ostatni moment na polowania przed zamarznięciem rzek i jezior.

Już kolejnego dnia po listopadowej superpełni Księżyc osiągnie perygeum i znajdzie się w odległości ok. 359,3 tys. km od Ziemi.

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Ostatnia tegoroczna superpełnia. Zimny Księżyc zobaczymy w Wigilię

Ostatnia w tym roku superpełnia nastąpi 24 grudnia, czyli Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 2:28 czasu polskiego. Tego samego dnia Księżyc osiągnie perygeum, zbliżając się do Ziemi na ok. 356,6 tys. km. Tym samym znajdzie się jeszcze bliżej naszej planety niż w czasie listopadowej pełni.

Grudniowa pełnia nosi nazwę Zimnego Księżyca (ang. Cold Moon). Określenie to stanowi nawiązanie do rozpoczynającej się zimy i nadchodzących najchłodniejszych miesięcy roku.