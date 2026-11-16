Rój meteorów zwanych Leonidami jest aktywny od 10 do 23 listopada, a jego maksimum przypada zwykle między 17 a 18 listopada. Tym razem będzie to noc z wtorku na środę, a warunki do jego obserwacji mogą okazać się wyjątkowo korzystne.

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Na którą nastawić budzik? Najlepsze godziny obserwacji

Jak podaje rmf24.pl na podstawie prognoz Międzynarodowej Organizacji Meteorowej, szczyt aktywności Leonidów wystąpi w tym roku 18 listopada dokładnie 45 minut po północy czasu polskiego. Najwięcej „spadających gwiazd” będzie można jednak dostrzec nieco później – między godz. 2 a 6 nad ranem. Wtedy radiant roju, czyli punkt, z którego pozornie wybiegają meteory, zlokalizowany w gwiazdozbiorze Lwa wzniesie się najwyżej nad horyzontem. Przy bezchmurnej pogodzie na niebie może pojawić się nawet kilkadziesiąt zjawisk na godzinę.

Obserwatorom sprzyjać będzie aktualna faza Księżyca. 17 listopada wypada jego pierwsza kwadra, co oznacza, że nasz satelita schowa się za horyzontem jeszcze przed kulminacją roju. W Warszawie nastąpi to około godz. 22.58. Po północy Księżyc przestanie więc już rozświetlać niebo, przez co rozbłyski będą lepiej widoczne.

Najszybsze meteory w roku. Czym są Leonidy?

Źródłem roju są drobiny materii wyrzucone przez kometę 55P/Tempel-Tuttle krążącą wokół Słońca. Gdy Ziemia przecina strumień tej materii, cząsteczki spalają się w górnych warstwach atmosfery, tworząc efekt potocznie nazywany „spadającymi gwiazdami”. W rzeczywistości są to meteory, czyli świetlne zjawiska, które powstają, gdy okruchy skalne (meteoroidy) wchodzą w ziemską atmosferę z dużą prędkością i ulegają spaleniu.

Leonidy wyróżniają się na tle innych rojów rekordową szybkością – wpadają w naszą atmosferę z prędkością dochodzącą do 72 km/s. Tak ogromny pęd sprawia, że meteory te często zostawiają po sobie długie, jasne i efektowne smugi świetlne.

Jak przygotować się do obserwacji i fotografowania Leonidów?

Do obserwacji Leonidów nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt. Deszcz meteorów można podziwiać gołym okiem. Warto jednak zastosować kilka wskazówek. Zjawisko będzie najlepiej widoczne z dala od świateł miasta. Należy także skierować wzrok ku wschodniej części nieba.

Ze względu na zawrotną prędkość Leonidów osoby chcące uwiecznić rój meteorów na fotografiach powinny wykonywać krótkie serie zdjęć i ręcznie ustawić ostrość.