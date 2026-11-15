Rakieta nośna, która wystartowała z Przylądka Canaveral na Florydzie uległa awarii około 10 minut po starcie. Podczas transmisji wideo ze startu nie było widać żadnej wyraźnej usterki, lecz nagranie zakończyło się przed czasem. Rakieta miała wynieść na orbitę 40 satelitów internetowych Amazon Leo. Awaria skazała ładunek na zniszczenie i pokrzyżowała plany obu firm.

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Amazon zadeklarował jednak, że ma zaufanie do United Launch Alliance (ULA) i wierzy, że wyciągnie wnioski z porażki.

Nie wiadomo jeszcze dlaczego rakieta Vulcan Centaur nie weszła na orbitę

„Na podstawie danych otrzymanych od naszego dyrektora ds. startów potwierdzamy, że rakieta Vulcan wystrzelona z kompleksu startowego nr 41 (w stacji sił kosmicznych na Przylądku Canaveral) uległa awarii po 10 minutach lotu i nie zdołała dostarczyć satelitów Amazon na orbitę” – podała spółka ULA w oświadczeniu wydanym około 50 minut po starcie. Jak dodała, nie ma jeszcze jeszcze „żadnych konkretnych danych, które pozwoliłyby zrozumieć, co się dzisiaj wydarzyło”. Wiadomo jedynie, że rakieta nie zdołała wejść na orbitę.

Rakieta miała wynieść na niską orbitę okołoziemską 40 satelitów Amazon Leo, sieci internetowej mającej być konkurentem Starlinka firmy SpaceX. Sieć, początkowo zwana Project Kuipers, ma składać się docelowo z 3200 satelitów, a dotąd umieszczono w kosmosie ok. 400.

Amazon korzystał dotąd z trzech różnych rakiet: Atlas V, Falcon 9 firmy SpaceX i Ariane 6 firmy Arianespace. Niedzielny start był pierwszą tego typu misją Vulcan Centaur. Jest to rakieta napędzana dwoma głównymi silnikami BE-4 zasilanymi metanem i dostarczonymi przez Blue Origin Jeffa Bezosa oraz sześcioma dodatkowymi wzmacniaczami wyprodukowanymi przez Northrop Grumman.

Nie pierwsze kłopoty z Vulcanem

Rakieta Vulcan została po raz pierwszy użyta na początku 2024 r. Do dziś rakiety tego typu odbyły łącznie cztery loty. Podczas dwóch z tych misji rakieta miała problemy z jednym ze swoich silników wspomagających, lecz mimo to wypełniła swoją misję.

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Usterki spowodowały, że Siły Kosmiczne USA postanowiły wstrzymać starty Vulcana do czasu, aż ULA zajmie się tym problemem. Amazon zadeklarował, że ma zaufanie do ULA i wierzy, że wyciągnie wnioski z porażki.