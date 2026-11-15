Prezydent USA Donald Trump I sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas szczytu w Ankarze
NATO nie zorganizuje w 2027 r. szczytu przywódców w Albanii, choć Tirana została wcześniej wskazana jako gospodarz. Jak informuje Associated Press (AP), Sojusz ogranicza również liczbę spotkań ministerialnych. Zmiany następują w czasie napięć dotyczących wydatków obronnych, wojny w Ukrainie i konfliktu z Iranem.
Premier Albanii Edi Rama potwierdził, że spotkanie nie odbędzie się w przyszłym roku. Państwa NATO nie uzgodniły jeszcze terminu kolejnego szczytu, ale 2027 r. jest wykluczony. Jeśli przywódcy zbiorą się w 2028 r., gospodarzem będzie Tirana.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił w rozmowie z AP, że szczyty są organizowane wtedy, gdy są potrzebne. W ostatnich latach odbywały się rokrocznie: w 2026 r. w Ankarze, rok wcześniej w Hadze, a w 2024 r. w Waszyngtonie.
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Spotkanie ministrów obrony, zwykle organizowane w październiku, nie odbyło się w tym roku. Nie zaplanowano go również na październik 2027 r. Ministrowie spraw zagranicznych mają natomiast spotkać się w przyszłym roku raz, zamiast dwóch razy. NATO określa te zmiany jako pakiet reorganizacyjny.
AP przypomina, że Pete Hegseth i Marco Rubio opuścili po jednym spotkaniu Sojuszu lub nie uczestniczyli w nich do końca. Hegseth podczas narad krytykował europejskich sojuszników i Kanadę.
Albanię wskazano jako gospodarza szczytu w 2025 r., ale jej nazwa zniknęła z deklaracji po lipcowym spotkaniu. Według AP część sojuszników uważa, że Tirana wydaje zbyt mało na obronność i niechętnie widziała przyznanie jej organizacji najważniejszego wydarzenia NATO.
Prognozy wskazują, że Albania przeznaczy w tym roku na obronność 2,15 proc. PKB. Cel Sojuszu na 2035 r. to 3,5 proc. PKB na podstawowe zdolności obronne oraz 1,5 proc. na infrastrukturę związaną z obronnością. AP zaznacza, że Albania nie należy do państw osiągających najsłabsze wyniki. Gorzej wypadają m.in. Hiszpania, Belgia i Słowenia.
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Przygotowanie szczytu w Hadze w 2025 r. zajęło Holandii około roku i kosztowało blisko 100 mln dolarów. Decyzja w sprawie Albanii musiałaby zapaść do października, by kraj zdążył przygotować wydarzenie na 2027 r.
Podczas tegorocznego spotkania w Ankarze Turcja przystosowała wojskowe lotnisko dla delegacji i skierowała do ochrony dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy. Część stolicy zamknięto. Rutte powiedział AP, że zgromadzenie 32 państw NATO i partnerów, m.in. Japonii, Korei Południowej, Australii i Nowej Zelandii, jest kosztowne. Zapytany, czy szczyty są warte tych nakładów, odpowiedział twierdząco.
AP opisuje napięcia towarzyszące ostatniemu szczytowi. Donald Trump ponownie poruszył kwestię przejęcia kontroli nad Grenlandią, autonomicznym terytorium Danii, oraz zarzucał sojusznikom brak „lojalności” i wsparcia dla działań USA przeciwko Iranowi.
Szczyty mają pokazywać jedność Sojuszu i odstraszać przeciwników. Europejscy członkowie NATO obawiają się, że Rosja może chcieć sprawdzić jego spójność. W Ankarze Rutte zorganizował prezentację przemysłu obronnego, by pokazać Trumpowi skalę wydatków sojuszników na zbrojenia.
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Ekspert cytowany przez AP, David Cattler z Center for European Policy Analysis i były wysoki rangą urzędnik wywiadu NATO, ocenił, że po ustaleniu nowych celów wydatkowych i wojskowych kolejny szczyt może nie być potrzebny. Jego zdaniem przerwa mogłaby potrwać dwa lub trzy lata. W sytuacji kryzysowej możliwe są konsultacje zdalne: w lutym 2022 r., po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, NATO przeprowadziło pierwszy w historii wirtualny szczyt.
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